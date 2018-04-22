محافظ الإسكندرية: لن أسمح بأى تقصير فى ملف تقنين أوضاع الأراضى المستردة







الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الأسبوعى مع المسئولين وجميع الجهات المعنية لمتابعة آخر المستجدات فى ملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها بجميع أحياء المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع استعرض سلطان الطلبات التى تقدم أصحابها للأحياء أول المحافظة لتقنين أوضاعها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، وشدد على أنه لن يسمح بأى تقصير بهذا الملف أو أى اعتداء آخر على أى جزء من الأراضى المستردة وسيتم معاقبة أى مقصر أو متهاون فى حق الدولة وممتلكاتها، مؤكدا أن الطلبات التى تم تقديمها لتوفيق الأوضاع ولم يتم تسديد رسوم الفحص وتم إخطار مقدمى الطلبات بشكل رسمى ففى حالة عدم سداد الرسوم سيتم إزالة كافة التعديات على الأراضى.

كما استعرض كل حى عدد الطلبات التى تلقاها لتقنين التى تلقاها خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تلقى حى منتزه أول 18 طلبا لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدوله خلال الأيام القليلة الماضية، وحى منتزه ثان تلقى 10 طلبات وحى شرق تلقى 93 طلبا، اما حى وسط فقد تلقى 18 طلبا، وحى العجمى تلقى 150 طلبا أما حى الجمرك فقد تلقى 3 طلبات، وحى غرب تلقى 12 طلب تقنين، وحى العامرية اول تلقى 128 طلبا، وحب العامرية ثان تلقى 235 طلب تقنين، أما مركز ومدينة برج العرب فقد تلقى 327 طلبا.

وأوضح المحافظ أن جميع الأحياء بدأت فى معاينة الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء فى تسعير الأراضى وتحصيل مستحقات الدولة، وأشار إلى أنه يجب أن يراعى فى التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم عودة التعديات على الاراضى التى تم إزالة التعديات عليها مرة أخرى ووضع لافتات تحذيرية وعمل حراسة وتأمين على الأراضى التى تم استردادها ومن يحاول التعدى على أى أرض ملكية الدولة بعد إزالة التعديات عليها سيتم عمل محضر فورى له وتحويله إلى النيابة العامة.

جدير بالذكر أنه قد تم مد فترة طلبات تلقى طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجارى، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار فى تلقى طلبات تقنين الأراضى، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعى، لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للإسراع والبدء فى فحصها ومعاينتها، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة.

فيما شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على المسئولين وجميع رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الأعمال والتطويرات ورفع الكفاءة التى تتم بجميع الأرصفة والحدائق والجزر الوسطى بطول طريق الكورنيش والطرق والمحاور الرئيسيّة بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة تكثيف المجهودات للانتهاء من إصلاح وصيانة الأعمال الضرورية والسريعة التى تؤثر على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة وعدم تركها لفترات طويلة بدون إصلاح حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك قبل بداية موسم الصيف واستقبال شهر رمضان المعظم والأعياد واستقبال الملايين من زائرى المدينة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، وجميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب ومسئولى المتابعة الميدانية، لمتابعة أعمال التطوير التى تتم بالمدينة ورفع كفاءة الخدمات المختلفة استعداد لقدوم موسم الصيف وشهر رمضان المبارك.

وأكد سلطان على تكثيف حملات إزالة الإشغالات بالكورنيش والطرق الرئيسية خاصة بالمزارات السياحية وأنفاق المشاة، فضلا عن ترميم الأرصفة ودهان البلدورات، واستكمال تركيب البلاط السداسى حول غرف تفتيش الكهرباء وأعمدة الإنارة التى تتم بها أعمال تطوير وكذا البلاط المنزوع من ممشى طريق الكورنيش، ودهان الأعمدة الزخرفية وتركيب وإصلاح كافة كشافات الإنارة بها، مشددا على الانتهاء من ترميم السور الخرسانى واستكمال تركيب السور الحديدى بطريق الكورنيش.

ولف المحافظ إلى ضرورة مراجعة رؤساء الأحياء لطول طريق الكورنيش بالجانبين والجزيرة الوسطى بالطريق، مؤكدا على رفع الأتربة والرمال أولا بأول من الأجزاء التى يتم بها أعمال صيانة أو تجديد لأعمدة الكهرباء، علاوة على الاهتمام باستكمال أعمال التشجير وزراعة الزهور، وزيادة المسطحات الخضراء وتقليم النخيل والأشجار بالجزيرة الوسطى وإصلاح وترميم كافة الأجزاء المتهالكة ببلدورات الجزيرة بطول الكورنيش.

على الصعيد ذاته شدد سلطان على الانتهاء من كافة أعمال الإنارة وتغطية كابلات الكهرباء وعدم تواجدها تماما خارج الأعمدة أو غرف الكهرباء حفاظا على أرواح المارة، علاوة على توحيد دهان جميع الأعمدة بطول الكورنيش، كما تم استعراض كافة الأجزاء الخربة من بلدورات وأعمدة إنارة والأجزاء الواجب رصفها بجميع الاحياء من قبل مسئولى إدارة المتابعة وتم تحديد الاماكن المستهدف إصلاحها ورفع كفاءتها بكل حى لتظهر المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها.