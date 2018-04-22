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محافظ الأقصر يشارك في اليوم الختامي لمسابة "خطوة في مشروعك"

الأحد، 22 أبريل 2018 05:40 م
محافظ الأقصر يشارك في اليوم الختامي لمسابة "خطوة في مشروعك" جانب من الندوة


الأقصر – أحمد مرعى
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شارك محافظ الأقصر محمد بدر، في فعاليات اليوم الختامي، لمسابقة "خطوة في مشروعك"، والتي استضافتها قاعة نادي التجديف بمدينة الأقصر، خلال الفترة من 20 حتى 22 أبريل الجاري، والتي نظمها جهاز تنمية المشروعات، بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز الشباب على عرض المشروعات الريادية الناجحة الخاصة بهم ،والاستفادة من تجارب رواد الأعمال القادمين من أنحاء الصعيد من خلال الالتقاء بالمطورين وأصحاب الخبرة ومستشاري الأعمال، بالإضافة لتلقي دورات تدريبية وورش عمل مصممة لأصحاب المشروعات ومحاولة إيجاد حل للمشاكل التي تواجههم، كما سيتم تقديم جوائز مادية لأحسن 3 مشروعات وفرص للتوجيه والإرشاد لمدة أسبوع بالقاهرة مع أفضل متخصصين في ذات المجال.

واستمع محافظ الأقصر محمد بدر، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الختامي للمسابقة التي تختص برواد الأعمال في الفئة العمرية من 21 وحتى 40 سنة، والذين يمثلون مختلف محافظات الصعيد، إلى عدد من العروض الخاصة برواد الأعمال الذين قدموا شرحا تفصيليا لمشاريعهم المشاركة في المسابقة.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فرع الأقصر إبراهيم عبداللطيف، أن المسابقة استهدفت تلبية احتياجات رواد الأعمال مشيرا إلى أنه تمت إقامة دورات تدريبية توجيهية وورش عمل مصممة لأصحاب المشروعات في موضوعات الإدارة ، والتسويق الإلكتروني، وفرص التمويل، لافتا إلى أن المسابقة شارك فيها 55 رائد أعمال ومشروع، تمت تصفيتهم إلى 25 مشروع.

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر، بالمشروعات المشاركة في المسابقة، مؤكدا على تقديمه كافة أشكال الدعم الممكنة لخلق مشروعات إنتاجية جديدة في المحافظة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدا على ضرورة توجه الشباب إلى التفكير في مشاريع جديدة في المجالات الإنتاجية المختلفة، مشيرا إلى ضرورة عقد مؤتمرات توعية موسعة للشباب لتدريبهم وتشجيعهم على خوض ذلك الاتجاه وتنفيذ مشروعات خاصة بهم.

 


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