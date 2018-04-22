ماكرون : أمريكا وفرنسا سيكون لهم دور مهم بعد انتهاء الحرب السورية

ماكرون : أمريكا وفرنسا سيكون لهم دور مهم بعد انتهاء الحرب السوريةالأحد، 22 أبريل 2018 03:40 م
ماكرون
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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى مقابلة مع فوكس نيوز، اليوم الأحد، إن أمريكا وفرنسا وحلفاء آخرين سيكون لهم "دور مهم جدا" بعد انتهاء الحرب السورية. وحذر من أن إيران الحليف الأكثر دعما للرئيس السورى بشار الأسد ستسيطر على سوريا إذا انسحبت هذه الدول بشكل أسرع من اللازم .
وقال ماكرون إن بلاده ليس لديها خطة بديلة للاتفاق النووى الإيرانى وإن الولايات المتحدة يجب أن تظل ضمن الاتفاق مادام لا يوجد خيار أفضل.
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