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فيديو وصور.. محافظ مطروح: محاسبة مديري المستشفيات على نقص أو عدم وجود مخزون للمستلزمات الطبية

الأحد، 22 أبريل 2018 07:28 م
فيديو وصور.. محافظ مطروح: محاسبة مديري المستشفيات على نقص أو عدم وجود مخزون للمستلزمات الطبية اجتماع المحافظ مع مسئولى الصحة


مطروح – حسن مشالي
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حذر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مديرى المستشفيات من اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود نقص فى المستلزمات الطبية أو عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى على مستوى المحافظة، وذلك لوجود بعض الملاحظات فة أداء بعض المستشفيات خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مع مسئولى مديرية الصحة ومديرى المستشفيات بمدن المحافظة الثمانية، ووجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة كافة احتياجات المستشفيات بشكل دورى بالتنسيق مع مديرى المستشفيات، مؤكداً على أنه لن يقبل بوجود شكاوى من المواطنين من أى مدير مستشفى، حول نقص الخدمات الطبية، وأنه سيتم توقيع عقوبات رادعة للمقصرين فى عملهم.  

وشدد المحافظ على حسن التعامل مع المواطنين المترددين على المستشفيات، ووضع خطط مبكرة لتغطية احتياجات المستشفيات كمخزون استراتيجى، قبل انتهاء كافة المستلزمات الطبية بأنواعها بوقت كافى.

وأكد "أبو زيد" لمديرى المستشفيات بأنه على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للمستشفيات وتذليل كافة العقبات لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وحل كافة المعوقات التى تواجهها.

وقرر محافظ مطروح إحالة مدير مستشى برانى، للتحقيق لتخلفه عن الاجتماع بدون إبداء أسباب.

وفى نهاية اللقاء، أكد اللواء علاء أبو زيد، على ضرورة الاهتمام بالمرضى ونظافة وتعقيم المستشفيات، لكى يشعر المواطن بالراحة مؤكداً على أنه مستمر فى دعم منظومة الصحة بالمحافظة من خارج موازنة وزارة الصحة، لخدمة أهالى مطروح والتعاقد مع كبار الأطباء والاستشاريين.

محافظ مطروح يحذر مديري المستشفيات من نقص المستلزمات الطبية
محافظ مطروح يحذر مديري المستشفيات من نقص المستلزمات الطبية

 

اجتماع محافظ مطروح بمسئولي مديرية الصحة ومديري المستشفيات
اجتماع محافظ مطروح بمسئولي مديرية الصحة ومديري المستشفيات

 

اللواء علاء ابو زيد يعلن استعداده لدعم المستشفيات من خارج الصندوق
اللواء علاء ابو زيد يعلن استعداده لدعم المستشفيات من خارج الصندوق

 


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