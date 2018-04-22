غدا .. محافظ شمال سياء يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول







شمال سيناء ـ محمد حسين

تحتفل محافظة شمال سيناء غدا بالعيد القومى للمحافظة، وذلك بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء أمام المحافظة.

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء، إن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، يرافقه قيادات كافة جهات الاختصاص، وقيادات الجهاز التنفيذى،وعدد من أهالى المحافظة يشاركون فى الاحتفال بالعقيد القومى للمحافظة،ووضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول.

حيث يشهد قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء أمام المحافظة، فى تمام الساعة 10 صباح يوم غد الأثنين 23 أبريل، وضع محافظ جنوب سيناء لأكليل الزهوروذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.