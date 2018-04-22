غدا.. اجتماع عربى بالجامعة العربية لبحث تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية

غدا.. اجتماع عربى بالجامعة العربية لبحث تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابيةالأحد، 22 أبريل 2018 04:10 م
مجلس الجامعة العربية
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يعقد غدا الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة المكونة من ممثلى وخبراء وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، لمواصلة بحث مسألة تجربة دفع الفدية.
يستمر الاجتماع لمدة يومين بدعوة من الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون القانونية-إدارة مكافحة الإرهاب) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم ١١١٢-(د.٣٣)- بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٧.
ويذكر إنه سبق لهذه اللجنة أن عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماعها الأول فى أكتوبر ٢٠١٦، والثانى فى أكتوبر ٢٠١٧، حيث تندرج تلك الاجتماعات فى إطار الجهود العربية المشتركة لمواصلة بحث سبل إيجاد سند قانونى لمسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية.
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