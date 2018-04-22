video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

غدا.. اجتماع عربى بالجامعة العربية لبحث تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية

الأحد، 22 أبريل 2018 04:10 م
غدا.. اجتماع عربى بالجامعة العربية لبحث تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية مجلس الجامعة العربية


كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

يعقد غدا الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة المكونة من ممثلى وخبراء وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، لمواصلة بحث مسألة تجربة دفع الفدية.
 
يستمر الاجتماع لمدة يومين بدعوة من الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون القانونية-إدارة مكافحة الإرهاب) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم ١١١٢-(د.٣٣)- بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٧.
 
ويذكر إنه سبق لهذه اللجنة أن عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماعها الأول فى أكتوبر ٢٠١٦، والثانى فى أكتوبر ٢٠١٧، حيث تندرج تلك الاجتماعات فى إطار الجهود العربية المشتركة لمواصلة بحث سبل إيجاد سند قانونى لمسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط: الجامعة العربية تضع تقديم الدعم لضحايا الإرهاب على رأس أولوياتها

أبوالغيط يفتتح معرضا للكتب بمكتبة الجامعة العربية

"التلفزيون نبض الأمة" شعار احتفال الجامعة العربية بيوم الإعلام العربى

الجامعة العربية

الارهاب

التنظيمات الارهابية

فدية

دفع فدية

وزراء العدل العرب




لا تفوتك
ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الزراعة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الزراعة

خطة الحرب على الإلحاد الممول.. الأوقاف: التشدد والإلحاد وجهان لعملة واحدة هدفها تفكيك مجتمعاتنا.. وتؤكد: إطلاق دورات تأهيل الدعاة ومطبوعات وسطية بمعرض الكتاب..ولابد من معرفة الأئمة بأبعاد الأمن القومى ومتطلباته

خطة الحرب على الإلحاد الممول.. الأوقاف: التشدد والإلحاد وجهان لعملة واحدة هدفها تفكيك مجتمعاتنا.. وتؤكد: إطلاق دورات تأهيل الدعاة ومطبوعات وسطية بمعرض الكتاب..ولابد من معرفة الأئمة بأبعاد الأمن القومى ومتطلباته

من غير كسوف.. بين العلاج الطبى والنفسى.. دليل المرأة لأداء أفضل للعلاقة الزوجية.. استشاريو نساء وتوليد: ابعدى عن المنشطات.. ويؤكدون: مضاعفاتها كارثية.. الختان والالتهابات سبب أساسى فى مشاكل العلاقة

من غير كسوف.. بين العلاج الطبى والنفسى.. دليل المرأة لأداء أفضل للعلاقة الزوجية.. استشاريو نساء وتوليد: ابعدى عن المنشطات.. ويؤكدون: مضاعفاتها كارثية.. الختان والالتهابات سبب أساسى فى مشاكل العلاقة

تعرف على أبرز المحطات التدريبية لـ كريستيان جروس المدير الفنى الجديد للزمالك

تعرف على أبرز المحطات التدريبية لـ كريستيان جروس المدير الفنى الجديد للزمالك

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة