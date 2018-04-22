صور..ندوة بتربية أسيوط عن إخلاء المبنى الإدارى فى مواجهة الأزمات والكوارث







أسيوط ـ محمود عجمى

نظمت كلية التربية جامعة أسيوط،اليوم الأحد،ندوة تحت عنوان إخلاء المبني الإداري في حالة الأزمات والكوارث تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط،وبحضور الدكتور عادل النجدي عميد الكلية والدكتور عماد أحمد حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أماني الشريف مسئول وحدة إدارة الكوارث والأزمات بالكلية،وعدد من أساتذة الكلية وموظفيها وعمالها.

وتحدث اللواء عبدالرحمن سري المستشار الأمني لجامعة أسيوط،خلال الندوة عن كيفية التصرف السليم حال وقوع كوارث أو أزمات والاشتراطات الأمنية في المنشآت التي تحميها من الكوارث وعرض لبعض أنواع الحرائق وكيفية إطفاء كل حريق بما يناسبه.

وأكد عبد الرحمن علي أهمية إجراءات السلامة لتلافي وقوع حرائق ثم تم عرض بعض الحوادث ومن أهمها حادث حريق قصر ثقافة بني سويف الذي راح ضحيته أكثر من 60 شخصا وذكر ملابسات الحادث وأسبابه واشتراطات الأمن والسلامة التي كان ينبغي وجودها حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا الحادث.

وقال الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية،أن المسئولين عن اشتراطات الأمن والسلامة بالكلية يبذلون جهدا كبيرا في التأكد من إجراءات الأمن بالكلية مضيفا أن إمكانات جامعة أسيوط تفوق إمكانات أي جامعة بمصر في مجال الأمن والسلامة ويكفي أن جامعة أسيوط هي الجامعة الوحيدة التي بها سيارة مطافي خاصة بها.

وفي ختام الندوة تم إجراء بيان عملي لكيفية التعامل مع طفايات الحريق حال حدوث حرائق وكيفية إخلاء المنشآت لتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.