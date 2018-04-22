صور ..نائب وزير الإسكان يتفقد بعض المشروعات بمدينة الغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اليوم الأحد، المهندس مصطفى خليل العجوز، نائب وزير الإسكان والمرافق ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، عدد من المشروعات الذى يقوم الجهاز بإنشائها بالغردقة.

ورافق نائب وزير الإسكان خلال جولته اليوم الأحد، المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، حيث تفقد مدرسة الجوهرة الرسمية للغات شمال مدينة الغردقة.

كما تفقد نائب وزير الإسكان مشروع إنشاء المجزر الآلى بالغردقة، والذى بلغت تكلفته 200 مليون جنيه، وكذلك توجه إلى محطة تحلية مياه اليسر، والتى تعتبر أكبر محطة لتحلية المياه بإفريقيا والشرق الأوسط، ومبنى حى جنوب الغردقة.

أشاد نائب وزير الإسكان بالجهد المبذول وبالأداء المشرف الذى يقوم جهاز تعمير البحر الأحمر بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى.