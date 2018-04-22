صور.. مركز شباب بسيون يحتفل بيوم اليتيم تحت رعاية أحمد المحمدى







الغربية - أحمد زيادة

أقيم اليوم الأحد احتفال بيوم اليتيم بمركز شباب شبراطو مركز بسيون بمحافظة الغربية، تحت رعاية أحمد المحمدى لاعب منتخب مصر ونادى استون فيلا الإنجليزى، بالتنسيق مع فتحى الحشاش مدير عام إدارة الشباب والرياضة ببسيون، فى حضور كلا من والد اللاعب المحمدى شتا ومدير المركز مجاهد عبد الجليل ابوعامر وبعض الشخصيات العامة ببسيون.

وقام والد المحمدى بتوزيع مبالغ نقدية وهدايا عينية على 40 يتيم بالمركز، وأكد المحمدى شتا والد اللاعب، لـ"اليوم السابع" أنه يتم الآن إنشاء وحدة غسيل كلى بالقرية تحت رعاية نجم المنتخب الوطنى بالمشاركة مع بعض الجهود الذاتية لأهالى القرية، ووصلت تكلفتها المبدئية إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيه، وتضم 13 جهاز كلوى وأنه تم البدء فى إنشاء المبنى 2017/12/30، وسيتم تسليم المبنى بالكامل لوزارة الصحة.



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون



احتفاليه بيوم اليتيم بمركز بسيون