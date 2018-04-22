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صور.. محافظ مطروح: تشديد الإجراءات الوقائية ومنع دخول الدواجن للمحافظة

الأحد، 22 أبريل 2018 03:58 م
صور.. محافظ مطروح: تشديد الإجراءات الوقائية ومنع دخول الدواجن للمحافظة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح


مطروح - حسن مشالى
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شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح،على ضرورة مراجعة  الإجراءات القانونية والوقائية بجميع مزارع الدواجن، وعدم السماح بإقامة أية مزارع عشوائية، مع مرور لجان  التفتيش على جميع المزارع ومحلات بيع الدواجن، ومنع دخول الدواجن من المحافظات الأخرى إلى مطروح، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح، مع مسئولي الجهات المعنية بإجراءات مجابهة أنفلونزا الطيور بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح فى بيان له اليوم أن اتساع مساحة المحافظة الصحراوية، مع انخفاض الكثافة  السكانية يعد من أهم العوامل المساعدة على عدم انتشار مثل هذه الأمراض، مشددا على ضرورة التزام كافة الجهات بالإجراءات الوقائية  وضرورة توفير الأمصال اللازمة، مع  عمل نوبتجيات للأطباء البيطريين ومديرية الزراعة، بكمائن التفتيش على الطرق الرئيسية، على مدار اليوم، خاصة بمدخل مدينتي الحمام ومرسى مطروح، بالتنسيق مع مديرية الأمن، مع توافر  المعدات والأدوات اللازمة للكشف عن أية حيوانات أو طيور تدخل المحافظة، و مراجعة إجراءات سلامة الدواجن الخارجة  من المزارع الموجود بمطروح، مع تكثيف دوريات شرطة المرافق بالمرور على الأسواق.

وشدد محافظ مطروح، على تكثيف أعمال النظافة  والإجراءات الصحية للتخلص من مخلفات الطيور بطرق آمنة، مع تدريب وتفعيل دور الرائدات الريفيات، فى توعية السيدات بالمنازل، بكيفية التعامل مع الطيور والوقاية من المرض،وعمل حملات وندوات توعية من خلال مديريات التربية والتعليم والصحة والأوقاف بمراكز ومدن المحافظة مع التأكيد على  الدور الإعلامي والديني، فى توعية المواطنين وذلك بالتنسيق مع وسائل الإعلام، لتعريف المواطنين بمرض أنفلونزا الطيور، وكيفية الوقاية منه، خاصة أن المحافظة ساحلية وتهاجر إليها الطيور من أوربا خلال الشتاء.

محافظ مطروح يشدد اجراءات الوقائية
محافظ مطروح يشدد اجراءات الوقائية

 

اللواء علاء ابو زيد يجتمع بمسئولي المحافظة
اللواء علاء ابو زيد يجتمع بمسئولي المحافظة

 

محافظ مطروح يطالب بالرقابة على مزارع الدواجن
محافظ مطروح يطالب بالرقابة على مزارع الدواجن

 

اجتماع محافظ مطروح والمسئولين ب
اجتماع محافظ مطروح والمسئولين ب

 


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