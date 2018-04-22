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صور .. محافظ الدقهلية: تعميم تنفيذ فكرة وحدة التراخيص المرورية المتنقلة

الأحد، 22 أبريل 2018 02:59 م
صور .. محافظ الدقهلية: تعميم تنفيذ فكرة وحدة التراخيص المرورية المتنقلة محافظ الدقهلية يتفقد سيارات وحدة التراخيص المتنقلة


الدقهلية - شريف الديب
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أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، على ضرورة تعميم وتطبيق فكرة "سيارة وحده المرور المتنقلة" لاستخراج تراخيص السيارات وإنهاء عمليات الفحص الفنى للسيارات، وخاصة بالمراكز والمدن التى ليس بها وحدات مرور ثابته، بهدف التيسير على المواطنين وأصحاب السيارات والراغبين فى استخراج التراخيص، أو الفحص الفنى للسيارات.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، سيارة وحدة المرور المتنقلة بمدينة المنصورة، موضحاً أن تلك فكره رائده تعد الأولى من نوعها فى محافظة الدقهلية، وعلى مستوى محافظات الوجه البحرى، مشيراً إلى إنه أصدر توجيهاته للعقيد ممدوح الحصى، مدير الإدارة العامة للمرور، بضرورة المتابعة المستمرة لتطوير أعمال الخدمات المرورية، وأهميه تواجد سيارة الخدمة المرورية المتنقلة بالأماكن المزدحمة، وخاصه بمدينه المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية، بأهمية الإعلان وفق جدول زمنى لأماكن تواجد السيارة المتنقلة لتراخيص السيارات والفحص الفنى لها بالمراكز والمدن، على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمرور، والصفحة الرسمية للمحافظة، تيسيراً على أصحاب السيارات.

ومن ناحيه أخرى شدد الشعراوى، على أهميه تكثيف الحملات المرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، لردع المخالفين وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم، حرصا على حقوق الدولة وعملا على راحه وسلامة وحياة المواطنين.

 

العاملين بسيارة وحدة المرور المتنقلة بالدقهلية
العاملين بسيارة وحدة المرور المتنقلة بالدقهلية

 

جانب من وحدة التراخيص المتنقلة
جانب من وحدة التراخيص المتنقلة

 

جولة محافظ الدقهلية على سيارات التراخيص المتنقلة
جولة محافظ الدقهلية على سيارات التراخيص المتنقلة

 

سيارة وحدة التراخيص المتنقلة
سيارة وحدة التراخيص المتنقلة

 

محافظ الدقهلية أثناء تفقدة سيارات المرور المتنقلة
محافظ الدقهلية أثناء تفقدة سيارات المرور المتنقلة

 

محافظ الدقهلية أثناء نزولة من سيارة وحدة المرور المتنقلة
محافظ الدقهلية أثناء نزولة من سيارة وحدة المرور المتنقلة

 

محافظ الدقهلية مع رجال المرور
محافظ الدقهلية مع رجال المرور

 

محافظ الدقهلية يتحدث إلى رجال المرور
محافظ الدقهلية يتحدث إلى رجال المرور

 

محافظ الدقهلية يتحدث للعاملين
محافظ الدقهلية يتحدث للعاملين

 

محافظ الدقهلية يصاحب أحد رجال المرور
محافظ الدقهلية يصاحب أحد رجال المرور

 

محافظ الدقهلية يصافح العاملين
محافظ الدقهلية يصافح العاملين

 

محافظ الدقهلية يطلع على كتاب الإرشادات
محافظ الدقهلية يطلع على كتاب الإرشادات

 

وحدة تراخيص سيارات المرور المتنقلة بالدقهلية
وحدة تراخيص سيارات المرور المتنقلة بالدقهلية

 

 

 


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