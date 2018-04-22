صور .. رئيس مركز الداخلة يتفقد قرى غرب الموهوب لمتابعة سير العمل







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أجرى كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة،بمحافظة الوادى الجديد،جولة تفقدية بقرى غرب الموهوب والعروبة والصحوة والأمان للاطمئنان على سير العمل.

وتفقد رئيس المركز الوحدة الصحية بقرى العروبة ومحطة مياه قرى العروبة والبنك الزراعى المصرى بغرب الموهوب وجمعية تنمية المجتمع بغرب الموهوب ووجه بضرورة توفير كافة الخدمات الحيوية للمواطنين والعمل على حل كافة المشكلات الخاصة بهم.

وفى سياق متصل عقدت مديرية التنظيم والادارة ندوة متخصصة بقاعة الدكتور سيد سيف عن أحدث الأنظمة والقوانين والكتب الدورية والأحكام الصادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وما استقر عليه الرأى فى العديد من المواد المجملة من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وما صدر بشأنها من تفعيل وإيضاح باللائحة التنفيذية الصادرة فى هذا الشأن ويعتبر من ضمن البرامج الداخلية لمديرية التنظيم والإدارة.