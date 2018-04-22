video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. رئيس مركز الداخلة يتفقد قرى غرب الموهوب لمتابعة سير العمل

الأحد، 22 أبريل 2018 03:24 م
صور .. رئيس مركز الداخلة يتفقد قرى غرب الموهوب لمتابعة سير العمل كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أجرى كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة،بمحافظة الوادى الجديد،جولة تفقدية بقرى غرب الموهوب والعروبة والصحوة والأمان للاطمئنان على سير العمل.
 
وتفقد رئيس المركز الوحدة الصحية بقرى العروبة ومحطة مياه قرى العروبة والبنك الزراعى المصرى بغرب الموهوب وجمعية تنمية المجتمع بغرب الموهوب ووجه بضرورة توفير كافة الخدمات الحيوية للمواطنين والعمل على حل كافة المشكلات الخاصة بهم.
 
وفى سياق متصل عقدت مديرية التنظيم والادارة ندوة متخصصة بقاعة الدكتور سيد سيف عن أحدث الأنظمة والقوانين والكتب الدورية والأحكام الصادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وما استقر عليه الرأى فى العديد من المواد المجملة من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وما صدر بشأنها من تفعيل وإيضاح باللائحة التنفيذية الصادرة فى هذا الشأن  ويعتبر من ضمن البرامج الداخلية لمديرية التنظيم والإدارة.
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة

رئيس مركز الداخلة يتفقد المشروع
رئيس مركز الداخلة يتفقد المشروع

تفقد القرى بغرب الموهوب
تفقد القرى بغرب الموهوب

اثناء تفقد الممواقع الخدمية
اثناء تفقد الممواقع الخدمية

رئيس المركز يوجه بحل المشكلات
رئيس المركز يوجه بحل المشكلات

جانب من الجولة التفقدية بالقرى
جانب من الجولة التفقدية بالقرى

متابعة اعمال توريد القمح
متابعة اعمال توريد القمح

اثناء المرور
اثناء المرور

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد يتفقد مصنع تدوير المخلفات والمطحن الرئيسى

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الزراعة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الزراعة

خطة الحرب على الإلحاد الممول.. الأوقاف: التشدد والإلحاد وجهان لعملة واحدة هدفها تفكيك مجتمعاتنا.. وتؤكد: إطلاق دورات تأهيل الدعاة ومطبوعات وسطية بمعرض الكتاب..ولابد من معرفة الأئمة بأبعاد الأمن القومى ومتطلباته

خطة الحرب على الإلحاد الممول.. الأوقاف: التشدد والإلحاد وجهان لعملة واحدة هدفها تفكيك مجتمعاتنا.. وتؤكد: إطلاق دورات تأهيل الدعاة ومطبوعات وسطية بمعرض الكتاب..ولابد من معرفة الأئمة بأبعاد الأمن القومى ومتطلباته

من غير كسوف.. بين العلاج الطبى والنفسى.. دليل المرأة لأداء أفضل للعلاقة الزوجية.. استشاريو نساء وتوليد: ابعدى عن المنشطات.. ويؤكدون: مضاعفاتها كارثية.. الختان والالتهابات سبب أساسى فى مشاكل العلاقة

من غير كسوف.. بين العلاج الطبى والنفسى.. دليل المرأة لأداء أفضل للعلاقة الزوجية.. استشاريو نساء وتوليد: ابعدى عن المنشطات.. ويؤكدون: مضاعفاتها كارثية.. الختان والالتهابات سبب أساسى فى مشاكل العلاقة

تعرف على أبرز المحطات التدريبية لـ كريستيان جروس المدير الفنى الجديد للزمالك

تعرف على أبرز المحطات التدريبية لـ كريستيان جروس المدير الفنى الجديد للزمالك

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة