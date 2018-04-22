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صور.. رئيس جامعة سوهاج يجتمع مع رؤساء اﻻتحادات الطلابية

الأحد، 22 أبريل 2018 06:05 م
صور.. رئيس جامعة سوهاج يجتمع مع رؤساء اﻻتحادات الطلابية رئيس جامعة سوهاج مع رؤساء اﻻتحادات الطلابية


سوهاج محمود مقبول
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عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج اليوم اجتماعا مع رؤساء الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة وأعضاء مجلس اﻻتحاد، وذلك بكلية التربية بمقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، وبحضور الدكتور أحمد سليمان عميد كلية العلوم والدكتور خالد عبد اللطيف المشرف على كلية التربية، وإسماعيل الظهرى مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية وعدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

وفى بداية اللقاء قدم رئيس الجامعة تهنئته لفريق الجامعة المشارك فى مسابقة إبداع 6 وحصولهم على 3 مراكز ومبالغ مالية قيمة، كما ثمن مجهودات مجلس الاتحاد، ودعاهم بمواصلة عملهم وضرورة أن يكونوا حلقة وصل فعالة بين طلاب الجامعة وقياداتها وإداراتها، وخلق روح التكامل وتدعيم كل لجنة غيرها من اللجان فى أداء عملها بالشكل الصحيح.

وأوضح عزيز أن الجامعة من جانبها تدعم كافة الأنشطة الطلابية داخل اﻻتحاد العام أو اتحادات الكليات، وذلك إيمانا منها بدورهم الفعال فى تحقيق التميز والنجاح للجامعة.

 وخلال الاجتماع استعرض رؤساء الاتحادات الطلابية عددا من مطالبهم ومقترحاتهم فيما يخص العملية التعليمية ومنها إمكانية تغيير جداول الامتحانات ببعض الكليات، إعادة النظر فى قواعد توزيع درجات الرأفة، باﻹضافة إلى طرح سبل تطوير تنفيذ فعاليات اﻷنشطة الرياضية والثقافية والفنى وغيرها، كما تم مناقشة بعض المشكلات الموجودة داخل الكليات الخاصة ببنود اللوائح المالية والإدارية للأنشطة الطلابية.

على جانب آخر شارك رئيس الجامعة سوهاج عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى زراعة أشجار التوت بالحرم الجامعى الجديد، والمهداة من جمعية حماية وتنمية البيئة بكلية علوم، حيث تم إهداء ما يقرب من 120 شجرة توت من ميزانية الجمعية والمتطوعين من أعضائها.

وقال الدكتور رأفت الخطيب أمين الصندوق بالجمعية إنه تم زراعة 60 شجرة وجارى استكمال زراعة باقى الأشجار، مضيفا: ستزرع الجمعية أيضا المزيد من الأشجار المثمرة مثل شجر الليمون ويكون كل ما يتم حصده مجانيا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

كما تفقد رئيس الجامعة سير العملية التعليمية بكليتى الحقوق والزراعة، حيث قام بجولة تفقد خلالها المكاتب الخاصة بشئون العاملين، والطلاب والمخازن والمكتبات، كما تفقد كافيتريا الجامعة وتأكد من صحة وسلامة ما يتم بيعه للطلاب، كما التقى رئيس الجامعة بعدد من طلاب الكليتين أثناء جولته وتحدث معهم عن سير العملية وما تواجههم من مشكلات ووعد بحالها سريعا.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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