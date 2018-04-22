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صور .. رئيس جامعة المنصورة يستقبل البعثة الألمانية لحفاير أخميم بجامعة توبنجن

الأحد، 22 أبريل 2018 03:10 م
صور .. رئيس جامعة المنصورة يستقبل البعثة الألمانية لحفاير أخميم بجامعة توبنجن رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية


الدقهلية محمد حيزة
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استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وفد البعثة الألمانية لحفاير أخميم بجامعة توبنجن  الألمانية للإكتشافات الأثرية بمصر خلال زيارته لكلية السياحة الفنادق بجامعة المنصورة لحضور ورشة عمل عن أعمال واكتشافات البعثة الألمانية فى مصر.

يضم الوفد البروفيسور كريستيان لايتس عالم الديانة المصرية الألمانى ومدير معهد الشرق الأدنى القديم بجامعة توبنجن، الدكتور شتيفان باومان أستاذ بجامعة توبنجن ، الدكتور رمضان البدرى مدير مشروع مقابر سقارة التابع لجامعة توبنجن.

وذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أمينة شلبى عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتورة نهاد كمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة رحاب الشرنوبى رئيس قسم الإرشاد.

وأكدت الدكتورة أمينة شلبى أن زيارة الوفد لكلية السياحة والفنادق تأتى فى اطار التدريب المستمر ونقل الخبرات لطلاب الكلية والباحثين بها بقسمى الآثار والارشاد السياحى، وذلك عن طريق عرض الاكتشافات الأثرية والحفريات التى قام بها فريق جامعة توبنجن الألمانية والاكتشافات الحفرية بمناطق سوهاج ، سقارة والأقصر.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد القناوى خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال الاكتشافات والحفريات الأثرية من خلال عقد برتوكول تعاون مشترك مع جامعة توبنجن للاستفادة من الخبرات فى مجال الحفريات والاكتشافات الأثرية.

 

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية (2)
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية 

 

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية (3)
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية 

 

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية (4)
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية 

 

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية (5)
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية 

 

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية (6)
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية 

 


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