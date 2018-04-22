صور.. تطوير 40 منزلا بالبحيرة بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر







البحيرة - ناصر جودة

افتتح المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اليوم يرافقه سامى الصياد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورؤساء مركزى حوش عيسى وأبو المطامير المشروعات التنموية الجديدة لجمعية الأورمان.

ضمت المشروعات الجديدة تطوير 40 منزلا بقرية سبعة صباحى بأبو المطامير وتوفيق الحكيم بحوش عيسى بتكلفة مليون و560 ألف جنيه مقدمه بالتعاون ما بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر.

من جانبه، أكد أحمد عبد المحسن مدير فرع الأورمان بالبحيرة أنه تم اختيار هذه القرى بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمناطق الأكثر احتياجا. مضيفا أن أعمال تطوير تطوير هذه المنازل تشمل أسقف المنازل وأعمال النجارة والمحارة والسيراميك والدهانات والسباكة والكهرباء والتشطيب النهائى.

وفى هذا السياق، أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على دور الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المساهمة مع الجهاز التنفيذى فى تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم فى شتى القطاعات التنموية.

كما شددت على دور جمعية الأورمان بالبحيرة فى هذا الشأن وقيامها بالتعاون والتنسيق مع صندوق تحيا مصر فى تطوير 4 قرى بنطاق مركزى أبو المطامير وحوش عيسى.



















