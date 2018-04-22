صور.. بدء عمل مستشفى سعاد كفافى الميدانى بمنطقة وسط سيناء

شمال سيناء- محمد الحر

بدأ مستشفى سعاد كفافى الميدانى أعماله، اليوم الأحد، بقرية الجدى بمنطقة وسط سيناء، ويضم المستشفى جميع التخصصات الطبية والمعمل والأشعة وغرفة عمليات متنقلة.

وقال المهندس صابر خفاجة، مدير المركز الإعلامى بمجلس مدينة بئر العبد، أن مستشفى سعاد كفافى الميدانى افتتح اليوم بحضور اللواء محمد صابر رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى.

وأشار خفاجة إلى أن المستشفى يقام بإشراف مباشر من اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وبحضور المستشار عدلى اليمانى المحافظ عن منطقة وسط سيناء.

وأوضح خفاجة أن المستشار عدلى اليمانى مساعد المحافظ للوسط تفقد منشآت وأقسام المستشفى، يرافقه رئيس أركان الجيش الثالث، والدكتور عمرو بسطويسى مدير عام مستشفى سعاد كفافى للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لكوادر الأطباء والتمريض بالمستشفى.

وحسب مدير المركز الإعلامى بمجلس مدينة بئر العبد، فأن المستشفى سوف يستمر فى تقديم خدماته الطبية من عمليات كشف فى مختلف التخصصات بجانب عمليات اليوم الواحد حتى يوم الثلاثاء المقبل.