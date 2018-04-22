صور.. الطب البشرى تفوز بالمركز الأول فى قصة الخيال العلمى







كتب فريق المحافظات

فازت الطالبة رضوى أحمد محمود بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى على المركز الأول فى مسابقة قصة الخيال العلمى "طالبات" التى نظمها نادى العلوم بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تهدف المسابقة إلى توسيع مدارك الطلاب فى تحويل خيالهم إلى واقع علمى وقدرتهم على تحويل الخيال إلى علم، وإعداد الطلاب للمشاركة فى المسابقات القمية، حيث جاءت فكرة الطالبة الحاصلة على المركز الأول بعنوان "الجينات وتطورها الوراثى".

كما حصلت الطالبة علياء أسامة بكلية طب الأسنان على المركز الثانى، وحصلت رحاب عبد الله بكلية الصيدلة على المركز الثالث، وضمت لجنة تحكيم المسابقة الدكتور حمدى فرغلى أحمد الأستاذ بكلية العلوم والدكتور حسام أحمد رمضان كلية الهندسة.

أشرف على تنظيم المسابقة الدكتور هانى العربى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس الشريف مدير إدارة النشاط الثقافى والفنى، والدكتور أمير ماهر مسئول النشاط.



مسابقة قصة الخيال العلمى



مسابقة قصة الخيال العلمى