صور.. الأقصر تحصد المركز الثانى بمشروع الألعاب الشاطئية بالإسماعيلية







الأقصر – أحمد مرعى

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر،فى اللقاء القمي لمشروع الألعاب الشاطئية الذي أقيم بمحافظة الإسماعيلية،الذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة،بالتعاون مع الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة،بمشاركة محافظات الأقصر والغربية والقليوبية والدقهلية وبني سويف وقنا وأسوان والمنيا وسوهاج والوادي الجديد وأسيوط ،وذلك تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وشاركت المديرية في العاب كرة قدم خماسي وألعاب القوى والكرة الطائرة بنين وبنات،وحصدت مديرية الشباب والرياضة بالأقصرعلى المركز الأولى في 100 متر جري بنات،والمركز الثاني في العاب القوى بنات،والمركز الثالث في كرة القدم الشاطئية بنين،والمركز الرابع في كرة الطائرة بنات،وحصول مديرية الشباب والرياضة على ترتيب عام المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمحافظات المشاركة.

ورافق فريق مشروع الإلعاب الشاطئية من الأقصر،محمود صابر من العاملين بادارة الرياضة بالمديرية ومسئول مشروع الألعاب الشاطئية بالأقصر،وذلك تحت قيادة واشراف حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر،وبإشراف من صلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة بالمديرية.



مشاركة مميزة من أبناء الأقصر في مشروع الالعاب الشاطئية



الأقصر تحصد المركز الثاني باللقاء القمي بالإسماعيلية