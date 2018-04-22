سفر وعودة 1074 مصريا وليبيا و156 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 1074 مصريا وليبيا و156 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالأحد، 22 أبريل 2018 04:17 م
منفذ السلوم
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1074 مصريا وليبيا و 182 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 788 إلى الجانب الليبى، بينهم 182 مصريا و 606 ليبيين، كما تم إنهاء إجراءات وصول 286 بينهم 225 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 43 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 113 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 143 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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