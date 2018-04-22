زراعة الشرقية: ضبط محل يبيع المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه بناء على التنسيق بين مديرية الزراعة إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية والتعاون المثمر مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الشرقية، توجهت اليوم الاحد الموافق ٢٢ ابريل 2018 ،حملة أمنية فنيه إلى مركز منيا القمح بناحية قرية بندف، شارك فيها من مديرية الزراعة المهندس عاطف الزناتى مدير ادارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية والرائد احمد ابراهيم من شرطة المسطحات بالشرقية

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الحملة اسفرت عن ضبط محل يقوم بالاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة وذلك لعدة ١٩ أصناف باجمالى عدد عبوات 464عبوة بكمية 143لتر / كجم وهم جيسابريم وأجروا ثويت فيرتمك واورتس واكتاكرون، بالمخالفة لقانون الزراعة رقم ( 53 ) لسـ 1966 ـنة ) مادة 81 و69 المعاقب عليها بالمادة 96 من ذات القانون وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر احوال شرطة المسطحات رقم ( 14/ 174فى4/22 / 2018 ، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة بشأنه .