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رصف طريق أبو عوالى دلهمو بأشمون فى المنوفية بتكلفة 4 مليون جنيه

الأحد، 22 أبريل 2018 10:43 ص
رصف طريق أبو عوالى دلهمو بأشمون فى المنوفية بتكلفة 4 مليون جنيه رصف الطرق -ارشيفه


المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية،أنه جارى استكمال رصف طريق أبو عوالى دلهمو بمركز أشمون وذلك بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 40% وذلك بمبلغ وقدره مليون و600 ألف جنيه.
 
وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية،فى بيان له اليوم،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتماد المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.
 
وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية قد صرح أنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى،وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.
 
وأشار عبد الدايم،أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.
 
 

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