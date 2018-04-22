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الأحد، 22 أبريل 2018 05:37 م
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رئيس مركز باريس يتفقد محرقة القصر القبلى الطبية

الأحد، 22 أبريل 2018 04:26 م
رئيس مركز باريس يتفقد محرقة القصر القبلى الطبية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس يتفقد المحرقة الطبية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد سعد العدوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد،المحرقة الطبية بقرية القصر القبلى بعد ورود شكاوى من الأهالى من كونها تتسبب فى تلوث البيئة وإلحاق الضرر بصحتهم.

وقام رئيس المركز بتفقد المحرقة برفقة الدكتور مصطفى محمود مدير الإدارة الصحية بباريس.

وقال العدوى فى بيان له،أنه تبين التزام المختصين بتشغيل المحرقة وفقا للاشتراطات الصحية المتبعة، ولم يصدر عنها أية ملوثات، حيث أنه شهد تجربة التشغيل بنفسة، وتم تشغيلها بكفائه، ولم يصدر منها أى شئ مضر للبيئه، ووجه العاملين بها بتنظيم العمل وتشغيلها دوريا ومراعات النظام الآلى للمحرقه.


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