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رئيس مدينة السنطه يحيل طاقم العمل بمحطة الصرف الصحى بالمنشاه الحديده للتحقيق

الأحد، 22 أبريل 2018 11:33 ص
رئيس مدينة السنطه يحيل طاقم العمل بمحطة الصرف الصحى بالمنشاه الحديده للتحقيق اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربيه


الغربيه - محمد طارق
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أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربيه، طاقم العمل بمحطة صرف المنشاه الجديدة للتحقيق لعدم تواجدهم محل العمل .

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لرئيس المدينه للاطمئنان على سير العمل، وتفقد خلالها محطة الصرف الصحى بالمنشاة الجديدة، وأحال طاقم العمل للتحقيق، لعدم تواجدهم محل العمل، والإهمال فى عمل الصيانات اللازمة للمحطة.

كما تفقد مدرسة تاج العجم للتعليم الأساسى، وطالب رئيس الوحدة المحلية بالجميزة بسرعة إصلاح الصرف الصحى الخاص بالأهالى حول المدرسة، كما تفقد مخبز عبدالله غراب بقرية المنشاة الجديدة، ولاحظ مراعاة الوزن والمواصفات

واختتم رئيس مدينة السنطهة، جولته بتفقد الجراج والحملة الميكانيكية، وجهاز النظافة العامة، للاطمئنان على سير العمل، وسلامة المعدات للاستعداد لأى طوارئ.

 


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