رئيس مدينة السنطه يحيل طاقم العمل بمحطة الصرف الصحى بالمنشاه الحديده للتحقيق

رئيس مدينة السنطه يحيل طاقم العمل بمحطة الصرف الصحى بالمنشاه الحديده للتحقيقالأحد، 22 أبريل 2018 11:33 ص
اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربيه
إضافة تعليق
أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربيه، طاقم العمل بمحطة صرف المنشاه الجديدة للتحقيق لعدم تواجدهم محل العمل .
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لرئيس المدينه للاطمئنان على سير العمل، وتفقد خلالها محطة الصرف الصحى بالمنشاة الجديدة، وأحال طاقم العمل للتحقيق، لعدم تواجدهم محل العمل، والإهمال فى عمل الصيانات اللازمة للمحطة.
كما تفقد مدرسة تاج العجم للتعليم الأساسى، وطالب رئيس الوحدة المحلية بالجميزة بسرعة إصلاح الصرف الصحى الخاص بالأهالى حول المدرسة، كما تفقد مخبز عبدالله غراب بقرية المنشاة الجديدة، ولاحظ مراعاة الوزن والمواصفات
واختتم رئيس مدينة السنطهة، جولته بتفقد الجراج والحملة الميكانيكية، وجهاز النظافة العامة، للاطمئنان على سير العمل، وسلامة المعدات للاستعداد لأى طوارئ.
إضافة تعليق
5 تساؤلات تنتظر الحسم بالزمالك.. من المدير الفنى الجديد؟.. من سيرحل فى الصيف؟.. ما هى الصفقات المنتظرة؟.. هل يحقق الأبيض لقب كأس مصر؟.. ومتى ينتهى دور اللجنة المالية؟
مراوغة نووية من كوريا الشمالية.. كيم يتعهد بالتخلى عن التجارب النووية بعد 12 عاما من "الكر والفر".. خبراء: القرار بلا معنى بعد وصول بيونج يانج لقمة تكنولوجيا التسليح.. والتوقف عن التجارب لا يعنى وقف النشاط
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة