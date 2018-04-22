رئيس محكمة التمييز الكويتية يؤكد أهمية اجتماعات اتحاد المحاكم العربية

رئيس محكمة التمييز الكويتية يؤكد أهمية اجتماعات اتحاد المحاكم العربيةالأحد، 22 أبريل 2018 06:20 م
المستشار يوسف المطاوعة
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أكد رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي المستشار يوسف المطاوعة اليوم الأحد الأهمية التي تكتنف اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
وقال المطاوعة على هامش اجتماعات الاتحاد إن دولة الكويت شاركت في الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي الذي يختص بالإعداد لأعمال الجمعية العامة وإقرار الحسابات الختامية ومشروع الميزانية بالاضافة الى الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن أنشطة الاتحاد.
وأضاف أن الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية أنه استعرض في الاجتماع تقريره حول أنشطة الاتحاد خلال العام الماضي والتي تضمنت التعاون مع الاتحادات النظيرة الى جانب زيارات بعض المؤسسات الدستورية سواء في أفريقيا أو أوروبا للاطلاع على تجاربها الدستورية وتقديمها كتقرير فني للاتحاد وعرضه على الدول الأعضاء للاستفادة منها .
وأوضح أنه تم مناقشة مشروع الموازنة والحساب الختامي وموضوع تعديل لائحة النشر في مجلة الرقابة الدستورية التي يصدرها الاتحاد بغرض توفير مزيد من الحرية والمرونة لما ينشر في المجلة من أحكام وقرارات وأنشطة للاتحاد.
وقال المطاوعة ان المكتب ناقش كذلك موضوعات الملتقى العلمي الحادي عشر "المزمع عقده الموسم المقبل لأنشطة الاتحاد "مبينا أنه تم عرض العديد من الموضوعات التي تتسم بالعمق الدستوري والمشكلات التي تعانيها بعض المحاكم خلال ممارساتها لعملها.
وأشار الى الموضوعات والبنود التي أقرها المكتب التنفيذي لرفعها للجمعية العامة للاتحاد في اجتماع يوم غد لتصديقها واقرارها .
وأشاد المطاوعه بالتنظيم الجيد لاجتماعات الاتحاد مبينا أن كل الموضوعات عرضت بشكل واضح وأبدى المشاركون ملاحظاتهم الايجابية عليها لدعم مسيرة الاتحاد خلال الفترة المقبلة .
ويضم وفد دولة الكويت كلا من رئيس محكمة الاستئناف المستشار علي بوقماز ووكيل المحكمة المستشار ابراهيم السيف الى جانب مدير ادارة مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى أحمد العبد الجادر .
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