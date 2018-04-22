video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 08:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس الأمة الكويتى: لا يوجد أى مبرر أو سبب يدعو لحل المجلس

الأحد، 22 أبريل 2018 07:31 م
رئيس مجلس الأمة الكويتى: لا يوجد أى مبرر أو سبب يدعو لحل المجلس البرلمان الكويتى


الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، اليوم الأحد، أن حل المجلس، هو حق خالص لأمير الكويت، مشيرا إلى أن الأمير من يقدر توقيت وأسباب حل المجلس.

وأضاف الغانم، فى تصريح للصحفيين فى مجلس الأمة، "وفق ما لدى من معلومات، فلا يوجد أى مبرر أو سبب يدعو لحل مجلس الأمة"؛ وذلك ردا حول ما يثار عن حل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وكانت أنباء قد ترددت عن وجود نية لحل مجلس الأمة الكويتى، ببعض وسائل الإعلام المحلية، وصفحات التواصل الاجتماعى.

وفى سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى أن الاستجواب المقدم من أحد النواب والموجه إلى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها، سيدرج على أعمال الجلسة المقبلة فى الأول من شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن لديه فى الجلسة المقبلة 3 استجوابات، الأول لوزير النفط، والثانى لرئيس مجلس الوزراء والثالث لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل.

وأضاف أن الاستجواب الأول استنفذ المدة المحددة، وهى 14 يوما قبل انعقاد الجلسة، موضحا أن الاستجوابين الأخيرين، من حق رئيس مجلس الوزراء، أو وزيرة الشئون طلب التمديد وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتى إلى أنه سيتم التعامل مع الاستجوابات الثلاثة ونتائجها، وفق الأطر الدستورية واللائحية، معربا عن أمله فى أن يتمكن المجلس من استكمال جدول الأعمال وإنجاز القوانين الموجودة عليه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان الكويتى: العدو لا يريد ذكر القدس فى مناهجنا أو خطاباتنا

البرلمان الكويتى: إقرار البند الطارىء المتعلق بالقدس بالبرلمانى الدولى نجاح للدبلوماسية

الكويت

اخبار الكويت

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

البرلمان الكويتى




لا تفوتك
المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة