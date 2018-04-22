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رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

الأحد، 22 أبريل 2018 04:45 م
رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وفد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد


كتب فريق المحافظات
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استقبل الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، وفد المراجعين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية الفنون الجميلة بالجامعة؛ لمراجعة معايير الجودة ومدى استيفاء الكلية بهذه المعايير وتطبيقها، حيث تستمر زيارة الهيئة للكلية لمدة ثلاث أيام.

وتشكل فريق الزيارة لكلية الفنون الجميلة من الدكتور أحمد عبد اللطيف الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس الفريق، والدكتور محمد ماهر السيد عميد المعهد العالى للفنون التطبيقية، بجامعة 6 أكتوبر، والدكتور أحمد حسين السيد استاذ الفنون الجميلة جامعة اسكندرية، والدكتور عمر عبد الفتاح عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، والدكتور وائل محمد يوسف استاذ مساعد بهندسة الازهر.

ومن جانب الجامعة حضر الاستقبال الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والدكتور أحمد شوقى زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد زهران، بأن "هيئة الجودة" ستعقد العديد من اللقاءات مع القيادات الاكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين بالكلية، هذا بالاضافة إلى عقد اللقاءات مع الاطراف المجتمعية والجهاز الادارى وبعض اللقاءات الفردية مع اعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى مراجعة مبانى الكلية والبيئة الداعمة للعملية التعليمية بها، وفحص الوثائق والمستندات، مضيفاً بأن مركز ضمان الجودة بالجامعة قام بعقد العديد من الزيارات للكلية لتقديم الدعم الفنى، والتأكيد من مدى استيفاء معايير الجودة بها، مؤكدا بأن الجامعة اكتسبت من الخبرات التى تؤهلها للاعتماد، مشيدا بدعم قيادة الجامعة لدفع العمل إلى الأمام وحصول جميع كلياتها على الاعتماد تمهيدا للاعتماد المؤسسى.

 

 


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