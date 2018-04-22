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رئيس الوزراء يهنئ أهالى شمال سيناء بالعيد القومى

الأحد، 22 أبريل 2018 07:15 م
رئيس الوزراء يهنئ أهالى شمال سيناء بالعيد القومى اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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تلقى اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم برقية تهنئة  لأهالى المحافظة من رئيس الوزراء بمناسبة العيد القومى للمحافظة .

وجاء فى نص البرقية التى أعلنت عنها محافظة شمال سيناء فى بيان رسمى لها " السيد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء : يطيب لى أن أبعث إليكم وإلى أهالى شمال سيناء أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومى للمحافظة.. وإني إذ أنتهز هذه المناسبة ارجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية" .


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