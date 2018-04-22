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جامعة أسوان تنظم غدًا فعاليات اليوم الرياضى

الأحد، 22 أبريل 2018 03:47 م
جامعة أسوان تنظم غدًا فعاليات اليوم الرياضى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان


أسوان – صلاح المسن
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تنظم جامعة أسوان، غدًا الإثنين، فعاليات اليوم الرياضى، تحت عنوان "الجامعة فيها رياضة"، بالتزامن مع كافة الجامعات المصرية.

وأصدرت جامعة أسوان بيان، جاء فيه أن الفعاليات تأتى فى إطار سعى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، لتعظيم دور الرياضة بالجامعات للارتقاء بالرياضة المصرية، من خلال توسيع المشاركة الرياضية لطلاب الجامعات المصرية، والعمل على نشر الثقافة الرياضية، وتشجيع فرص الممارسة الرياضية للطلاب الجامعات .

وأشار "البيان" إلى أن وزير التعليم العالى، سيقوم بافتتاح اليوم الرياضى، بالفيديو كونفرانس، حيث سيبدأ فى جميع الجامعات الساعة الثانية عشر ظهرا.


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