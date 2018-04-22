توريد 48 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة







البحيرة - ناصر جودة

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،أن إجمالى كمية الأقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة،بلغت 48 ألف و22 طن و927 كيلو،حتى صباح اليوم الأحد.

ووجهت محافظ البحيرة بمتابعة اعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين،وضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع،وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.