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تعليم جنوب سيناء يستقبل وفد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

الأحد، 22 أبريل 2018 04:43 م
تعليم جنوب سيناء يستقبل وفد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية


جنوب سيناء- فايزة مرسال
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استقبل اليوم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وفد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمقر مكتبه بديوان عام المديرية.

وقال بيان إن الوفد ضم كلا من علاء محمد عبدالخالق رئيس الإدارة المركزية لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وسعيد محمد سعيد مسئول متابعة تنفيذ المشروعات بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للتناقش حول بعض القرارات الوزارية وموارد الصندوق وطرق تنفيذ القرارات الوزارية.

ونقل عقل الشكر وتقدير اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وللدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومساعد وزير التربية والتعليم وجميع فريق العمل تحت قيادته لتعاون الصندوق الدائم مع تعليم جنوب سيناء ودعمه المستمر فى المشروعات التعليمية المختلفة ومنها بينها إنشاء المدارس الرسمية والحكومية وإنشاء المبانى الإدارية إدارات – استراحات – مبنى المديرية" وكذلك دعم حملة المديرية بوسائل النقل المختلفة لنقل المعلمين إلى مدارس الوديان ومتابعة العملية التعليمية بالعمق داخل الوديان.

وأوصى وفد صندوق دعم المشروعات بأهمية توريد متحصلات الصندوق كاملة حتى يتمكن من تنفيذ المشروعات التعليمية كما طالب الوفد جميع الحضور بتقديم بعض المقترحات والأفكار الجديدة التى تعود بالنفع على العملية التعليمية.

وتفقد الوفد عدد من المدارس بالمحافظة والتى قام بتمويلها من حيث الإنشاء والصيانة وهى مدرسة الصم وضعاف السمع بطور سيناء – مدرسة المروة المتميزة بطورسيناء – مدرسة الفريق فؤاد عزيز غالى الإعدادية بأبوزنيمة مدرسة بلال بن رباح.

 

 

 

 

 

 

 


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