تعرف على مجهودات "صحة الأقصر" لتطوير الوحدات الصحية







الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أن المبنى القديم للوحدة الصحية بقرية النمسا التابع لمركز إسنا جنوب الأقصر، صدر له قرار إزالة منذ عام 2016 ولا يتم تقديم الخدمة به، وأن المبنى الإدارى يتم به تقديم الخدمة مؤقتاً بصورة جيدة لحين الانتهاء من إحلال وتجديد المبنى القديم، الذى تم إدراجه فى خطة مديرية الصحة 2018 – 2019.

وفى السياق نفسه، أضافت مديرية الصحة بالأقصر - فى بيان صحفى - أنه تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إنشاء وتطوير 28 وحدة صحية بمركز إسنا الناحية الشرقية والغربية بتكلفة بلغت 140 مليون جنيه، كما أنه سيتم افتتاح مستشفى إسنا المركزى هذا العام بتكلفة تبلغ حوالى 600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاح مستشفى الكيمان نساء وأطفال خلال أسابيع قليلة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه.

وفى إطار النهوض بمستوى الخدمة الصحية لأهالى مركز ومدينة إسنا، تم تنظيم قافلة طبية مقدمة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتم الكشف على 35 ألف مواطن وإجراء 250 عملية جراحية لأهالى إسنا هذا العام بالمجان.