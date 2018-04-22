تعرف على مجهودات "صحة الأقصر" لتطوير الوحدات الصحية

تعرف على مجهودات "صحة الأقصر" لتطوير الوحدات الصحيةالأحد، 22 أبريل 2018 06:40 م
محمد بدر محافظ الأقصر
إضافة تعليق
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أن المبنى القديم للوحدة الصحية بقرية النمسا التابع لمركز إسنا جنوب الأقصر، صدر له قرار إزالة منذ عام 2016 ولا يتم تقديم الخدمة به، وأن المبنى الإدارى يتم به تقديم الخدمة مؤقتاً بصورة جيدة لحين الانتهاء من إحلال وتجديد المبنى القديم، الذى تم إدراجه فى خطة مديرية الصحة 2018 – 2019.
وفى السياق نفسه، أضافت مديرية الصحة بالأقصر - فى بيان صحفى - أنه تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إنشاء وتطوير 28 وحدة صحية بمركز إسنا الناحية الشرقية والغربية بتكلفة بلغت 140 مليون جنيه، كما أنه سيتم افتتاح مستشفى إسنا المركزى هذا العام بتكلفة تبلغ حوالى 600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاح مستشفى الكيمان نساء وأطفال خلال أسابيع قليلة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه.
وفى إطار النهوض بمستوى الخدمة الصحية لأهالى مركز ومدينة إسنا، تم تنظيم قافلة طبية مقدمة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتم الكشف على 35 ألف مواطن وإجراء 250 عملية جراحية لأهالى إسنا هذا العام بالمجان.
إضافة تعليق
"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة