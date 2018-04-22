video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على مجهودات "صحة الأقصر" لتطوير الوحدات الصحية

الأحد، 22 أبريل 2018 06:40 م
تعرف على مجهودات "صحة الأقصر" لتطوير الوحدات الصحية محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أن المبنى القديم للوحدة الصحية بقرية النمسا التابع لمركز إسنا جنوب الأقصر، صدر له قرار إزالة منذ عام 2016 ولا يتم تقديم الخدمة به، وأن المبنى الإدارى يتم به تقديم الخدمة مؤقتاً بصورة جيدة لحين الانتهاء من إحلال وتجديد المبنى القديم، الذى تم إدراجه فى خطة مديرية الصحة 2018 – 2019.
 
وفى السياق نفسه، أضافت مديرية الصحة بالأقصر - فى بيان صحفى - أنه تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إنشاء وتطوير 28 وحدة صحية بمركز إسنا الناحية الشرقية والغربية بتكلفة بلغت 140 مليون جنيه، كما أنه سيتم افتتاح مستشفى إسنا المركزى هذا العام بتكلفة تبلغ حوالى 600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاح مستشفى الكيمان نساء وأطفال خلال أسابيع قليلة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه.
 
وفى إطار النهوض بمستوى الخدمة الصحية لأهالى مركز ومدينة إسنا، تم تنظيم  قافلة طبية مقدمة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتم الكشف على 35 ألف مواطن وإجراء 250 عملية جراحية لأهالى إسنا هذا العام بالمجان.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الأقصر يشارك في اليوم الختامي لمسابة "خطوة في مشروعك"

الاقصر

اخبار الاقصر

تطوير الوحدات الصحية بالاقصر

اخبار مصر

وزارة الصحة

اخبار المحافظات




لا تفوتك
المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة