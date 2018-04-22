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الأحد، 22 أبريل 2018 03:48 م
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تسليم أراضى ومنازل قرى الشب الرابعة بمركز باريس بالوادى الجديد الأحد القادم

الأحد، 22 أبريل 2018 03:36 م
تسليم أراضى ومنازل قرى الشب الرابعة بمركز باريس بالوادى الجديد الأحد القادم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت اللواء محمد سعد العدوي رئيس مركز ومدينه باريس،بمحافظة الوادى الجديد أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس حددت يوم الأحد القادم لتسليم المنتفعين بالقرية الرابعة بالشب القطعة والمسكن علي الطبيعة على أن يتم تقديم أصول المستندات قبل التسليم الفعلى وذلك بناء علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .
 
وقال اللواء محمد سعد العدوي فى بيان له أن أصول المستندات تتمثل فى شهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء النهائي منها والمؤهل الدراسي لحملة المؤهلات وشهادة محو الامية لآخرين وصحيفة الحالة الجنائية وخطاب التأمينات وخطاب مديرية الزراعة بعدم وجود حيازة وصورة بطاقة الرقم القومي سارية .
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