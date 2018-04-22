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على أنغام المزمار..

تجارة سوهاج تحتفل بالفريق الإدارى "للجودة" بالزى الصعيدى والفطير والقله

الأحد، 22 أبريل 2018 11:36 م
تجارة سوهاج تحتفل بالفريق الإدارى "للجودة" بالزى الصعيدى والفطير والقله حفل جامعة سوهاج


سوهاج محمود مقبول
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شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم تخريج الدفعة الثالثة للفريق الإدارى لوحدة ضمان الجودة لكلية التجارة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعى الجديد حيث أحتفل الطلاب اليوم بطريقة جديدة مبتكرة من خلال إرتدائهم للزى الصعيدى وإقامه حياه صعيدية قروية كاملة بما تحويه الكلمة من معنى بيت من البوص وجبنه فلاحى وفطير مشلتت وحمام وفجل وملوخية وجرجير وبطيخ ومزمار صعيدى.

 

وأعرب رئيس الجامعة فى بداية كلمته عن سعادته بفكرة الحفل، والتى تضمنت ظهور الطلاب بالزى الصعيدى، ووجود الفطير والقله القناوى ومظاهر الحياة القروية الصعيدية مشيرا إلى أن كلية التجارة من الكليات التى تقدم دائماً الأفكار الجديدة والمميزة.

 

وأكد عزيز أن خريج كلية التجارة مميز  ومطلوب بالنسبة لفرص العمل المتاحة بعد التخرج، وخاصة ان الجامعة تؤهله بالعديد من الدورات التدريبية مثل دورات المصرف المصري، بالاضافة الى انه بداية من العام الدراسى القادم سيتم توفير دورات تدريبية للطلاب مجانية فى اللغة الانجليزية والكمبيوتر.

 

ومن جانبه هنأ الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الكلية بمناسبة نهاية ماراثون العملية التعليمية، ودعا الطلاب الى مواصلة المسيرة بالكلية عن طريق التقديم بالدراسات العليا للحصول على الماجستير أو اإالتحاق بأى من الدبلومات والبرامج الجديدة التى توفرها الكلية ، مضيفا انه على الرغم من تخريج اعداد كبيرة من الكلية كل عام إلا أن هناك العديد من فرص العمل التى تتناسب مع مؤهلات الخريجين فى كافة المجالات.

 

وأشاد الدكتور ممدوح الرشيدى عميد الكلية بخريجى الدفعة الثالثة من فريق الجوده بالكلية وما يقدمه من انشطة والتى تساهم فى تطوير وتحسين الأداء و تساعد على  توافر قواعد التقدم للاعتماد.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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