بيطرى المنيا يحرر 17 قضية مخالفة خلال حملة تفتيشية







فريق المحافظات

تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، من تحرير عدد 17 قضية مخالفة خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية على الأسواق والمحلات العامة والمجازر، بهدف ضبط الأسواق والوقوف على مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمى.

قال دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا،فى بيان له اليوم أنه تم ضبط عدد 191 كيلو من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الادمى، و108 كيلو من اللحوم تم ذبحها خارج المجزر، مؤكداً أنه تم التحفظ على المضبوطات وإعدامها وفقاً للشروط والضوابط المتبعة.

وأضاف مدير المديرية ،أن الحملات التفتيشية يتم تنظيمها بصفة دورية على المطاعم والأسواق والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.