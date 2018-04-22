بدء إجراءات امتحانات وظائف القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناة، عن بدء إجراءات إمتحانات وظائف مهندس حاسبات ومهندس تشغيل وصيانه، وتجاره شعبة محاسبه إخصائى ومراقب أمن وسائق.

وتشرف عليها لجنة الموارد البشريه من الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى، ويمثلها أمين عبد الكريم، ومحمد مطر،بمعاونة فريق عمل برئاسة اللواء حسين محمد حسين مدير عام الأمن، وجمال مرزوق رئيس قطاع الموارد البشريه وتكنولوجيا المعلومات برئاسة صلاح إسماعيل والعلاقات العامه برئاسة عبير خليل وبالتنسيق مع جامعة قناة السويس.

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لشركة مياه الشرب فى بيان للشركة اليوم، إلى أنه تم إخطار المتقدمين المنطبق عليهم الشروط وبث الأسماء على موقع الشركه والصفحة الرسمية على التواصل الإجتماعى الفيس بوك، و كذلك أماكن الإمتحانات بكليات التجاره والحاسبات، والهندسة ومركز عمر لطفى ويستمر حتى الخميس 3 مايو القادم.