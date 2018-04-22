بالمستندات.. بلاغ ضد المسئولين بمجمع مدارس الشبان المسلمين ببنها بسبب التهرب الضريبى







القليوبية نيفين طه

تقدم المواطن محمدى عبد الحميد مرسي المقيم بقرية بطا مركز بنها بمحافظة القليوبية، ببلاغ للنائب العام ضد جمعية الشبان المسلمين ومجمع مدارس الشبان المسلمين ببنها، لارتكابهم أخطاء في حق الدولة بالتهرب الضريبي والإخفاء الحقيقى عن دخل وصافى أرباح المدرسة، وعدم التأمين على العاملين، فضلا عن المخالفات المالية ومخالفة قرار وزير التربية والتعليم.

وأكد عبد الحميد، إن جميعة الشبان المسلمين بمدينة بنها تمتلك مجمع مدارس وتقوم بالتهرب الضريبي وعدم سداد مستحقات الدولة من الضرائب، حيث أن المسئولين لا يقومون بالإفصاح الحقيقى عن عدد الطلاب المقيدين بالمدرسة، وإعداد كشوف وهمية بأعداد أقل من الأعداد الفعلية المقيدة بالمدرسة، وذلك لإضاعة حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة على المدارس.

وأضاف عبد الحميد، إن إدارة المدرسة لم تقوم بالتأمين على العاملين بالمدرسة من مدرسين وعمال وإداريين وفنيين، مؤكدا إنه تم تقديم كشوف وهمية برواتب غير حقيقية مما يؤدى إلى إضاعة حقوق الدولة والعمالة فى التأمينات الاجتماعية.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مدارس الشبان المسلمين في بنها لا تخضع للضرائب لأنها تبتع جمعية أهلية، وأى مشكلة تخص ضرائب الجهة المنوط بها تحقق فيها.

كما أشار إلى أنه لا صحة عن وجود أرقام طلاب وهمية موجودة بالفصول عكس الحقيقة وأنه جارى التحقيق فى فحوى تلك الشكوى.