انطلاق مبادرة "جامعة خالية من الفساد" بالقناة تزامنا مع أعياد تحرير سيناء







الإسماعيلية – فريق المحافظات

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة (جامعة خالية من الفساد) بمبنى رعاية الشباب وأرض الجوالة بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف عام طارق عجيبة مديرعام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وبدأ النشاط الثقافي بإشراف مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي، بمسابقات في القرآن الكريم والشعر ومجلات الحائط ومسابقة المراسل الإذاعي و التليفزيوني، وقام الشيخ حافظ محمد مسعد من منطقة الإسماعيلية الأزهرية بالتحكيم في مسابقة القرآن الكريم، والتي تقدم لها الطالب عبد الرحمن جلال والطالبة هاجر إبراهيم مصطفي، كما تشكلت لجنة تحكيم مجلات الحائط من المهندس إبراهيم عبد الرحمن مديرعام إدارة إعلام الجامعة، ومحسن أبو زيد نائب رئيس تحرير جريدة القناة، وفي مسابقة المراسل الإذاعي والتليفزيوني تقدم المتسابقون للجنة التحكيم المشكلة من جمال مسعود رئيس إذاعة القناة، والإذاعية ولاء حافظ، والمخرج السينمائي سيد عاشور، وفي مسابقة الشعر حكم فيها مدحت منير عضو لجنة النشر الإقليمي في الثقافة الجماهيرية، والدكتور أسامة لطفي أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب.

وشارك في المسابقات الثقافية ما يقارب 180 طالب من مختلف الكليات بالجامعة.

وتعقد الثلاثاء القادم 24 إبريل ختاما لفعاليات المبادرة وإحتفالا بأعياد تحرير سيناء - ندوة و ملتقى حواري يستضيف اللواء أركان حرب عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وذلك على مسرح رعاية الشباب.

وفي مجال الفنون نظمت إدارة النشاط الفني، بإشراف عبد الستار عطايا، المعرض الفني الذي ضم أكثر من ثلاثين لوحة فنية عن ترشيد المياه ونقطة مياه تساوي حياة ولا للإرهاب، كما تبدا إعتبارا من 23 -29 أبريل الجاري فعاليات مهرجان مسرح الجامعة، في إطار مبادرة (جامعة خالية من الفساد ).

و تختتم أعمال المبادرة باحتفالات تحرير سيناء، بفرقة موسيقى سائرة تجوب الجامعة ومسرح مفتوح يقدم عليه عرض مسرحي، بالإضافة لعروض فريق الجامعة للفنون الشعبية .

كما بدأ فريق الجوالة أنشطته المبادرة تحت إشراف ابتسام سليم مدير إدارة الجوالة، و ذلك بأعمال الخدمة العامة في معسكر، وأرض الجوالة فضلا عن تجميل سورالجامعة من أمام بوابة طب الأسنان ، و تختم فعاليات المبادرة بتنظيم الجوالة فقرات سمرمتنوعة أمام مبني رعاية الشباب مع إحتفالات تحرير سيناء