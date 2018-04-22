اليوم الأحد.. جنايات الإسماعيلية تستكمل محاكمة تشكيل عصابى لسرقة السيارات







الإسماعيلية - صبرى غانم

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة" برئاسة المستشار على عرفان عبدالوهاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الكريم عبدالعزيز وأحمد عبدالمنعم صبرى، بأمانة سر أحمد عبداللطيف العركى ومحمد صلاح العجوز وسعيد صديق محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة سيارة تابعة لمحافظة الإسماعيلية تحت تهديد السلاح وتقطيعها وبيعها فى محافظة الدقهلية فى الجناية رقم 11794 لسنة 2017 جنايات مركز أبوصوير والمقيدة برقم 2020 لسنة2017 جنايات كلى الإسماعيلية.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اخطار من مأمور مركز ابوصوير بتلقيه بلاغا من "غريب.ح.م"54 عاما سائق بحى ثان الإسماعيلية يقول فى بلاغه انه فوجئ بقيام مجموعة مسلحة بسرقة سيارة النظافة التى يقودها تحت تهديد السلاح وان السيارة تحمل ارقام 194 محافظة تابعة لحى ثان الاسماعيلية أثناء تواجده بمقلب القمامة بدائرة مركز ابوصوير.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز سرقة السيارة والقبض على سارقيها وتقديمهم للنيابة واستعادة السيارة المسروقة.

وتوصل فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم كلا من المتهم" صلاح .خ. ا" 36 عاما، سائق، مقيم بمحافظة الدقهلية والمتهم "منصور. ا. م" 28عاما ، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية والمتهم "محمود. ع" صاحب ورشة كاوتش، بدائرة مركز شرطة أبوصوير والمتهم "أحمد .ع. غ" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب " هارب وجارى ضبطه" والمتهم"ابراهيم.ع.ف"محبوس.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهمين عدا المتهم الرابع.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب والتحفظ على السيارة بنطاق محافظة الدقهلية للتصرف فيها بتقطيعها وبيعها قطع غيار عن طريق كلٍامن المتهم "محمد. ف. م" 41 عاما، صاحب ورشة ميكانيكا، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس "تم ضبطه" والمتهم"حازم .س. ع" 36عاما ، حداد، مقيم ببندر المنزلة.. تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى قدره 18,000 جنيه)و قرر أنه حصيلة تقطيعه للسيارة.

وبإرشادهما تم ضبط أجزاء السيارة التى تم تقطيعها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط (بندقية آلية و14 طلقة والسيارة المستخدمة فى الواقعة) وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وقررت النيابة العامة احالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم .