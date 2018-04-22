المحافظ: تشغيل 267 شابا من أبناء بورسعيد بشركات البترول في غرب المحافظة







بورسعيد- محمد فرج

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد من خلال بيان لها أنه ، تم تشغيل 267 شابا من أبناء بورسعيد بشركات البترول في غرب المحافظة.

وأكد المحافظ اللواء عادل الغضبان خلال تصريحات صحفية أن المحافظة أوفت بوعدها بتعيين أبناءها بشركات البترول بعد إجتيازهم الإختبارات، وإختيار أفضل العناصر المتقدمة للعمل بشركات البترول بغرب بورسعيد .

وطالب الغضبان الشباب الذين تم إختيارهم بأن يبذلوا أقصى جهدهم ليكونوا خير سفراء للشباب مؤكدا أنه حريص كل الحرص على مستقبل الشباب خاصة وأن بورسعيد أصبحت قاطرة التنمية لمصر وهو ما سيعود بالخير على بورسعيد كلها خاصة الشباب.