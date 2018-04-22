الكويت: ضبط فلبينيين يقومان باستدراج العاملات الفلبينيات من منازل كفلائهن







أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، القبض على شخصين من الجنسية الفلبينية؛ وذلك أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من ذات الجنسية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بالوزارة - فى بيان صحفى - إنه أثناء التحقيق مع المتهمين الاثنين، أقرا واعترفا بارتكابهما هذه الجريمة وعدة جرائم مماثلة فى مناطق مختلفة من البلاد، مشيرة الى أنه جارى حاليا العمل على حصر جرائمهما.



وأضافت أن المتهمين أفادا أيضا بأنهما يقومان بالفعل بالتواصل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية، وتحريضهن على الهرب من منازل كفلائهن، لافتة الى أن بعض وسائل التواصل الاجتماعى تداولت فيديو لمجموعة من الأشخاص يقومون بتمكين مجموعة من عاملات المنازل من الجنسية الآسيوية للهرب من منازل كفلائهن.



وأشارت إلى أن مجموعة من المواطنين الكويتيين تقدموا ببلاغات مختلفة نتيجة لتلك الممارسات، التى نتج عنها تعرض بعض عاملات المنازل للاستدراج من قبل أشخاص مجهولين من أمام منازلهم، الأمر الذى دعا قطاع الأمن الجنائى بوزارة الداخلية الكويتية الى تكثيف البحث والتحرى، وجمع الاستدلالات لضبط مرتكبى تلك الممارسات المؤثمة والتحقيق معهم لتقديمهم للجهات المختصة، مؤكدة فى الوقت نفسه مواصلة أعمال البحث والتحرى للوصول الى باقى المتهمين الضالعين فى ارتكاب تلك الجرائم تمهيدا لتقديمهم للعدالة.



وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أمس، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين قاموا بمساعدة الخادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها، مشيرة الى أن المتهمين ثلاثة يحملون جميعهم الجنسية الفلبينية، وأنه جارى إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة، فى الوقت الذى صرح فيه السفير الفلبينى لدى الكويت، عقب استدعائه مرتين من قبل وزارة الخارجية الكويتية، بأن أعضاء فريق (التدخل السريع) التابع للسفارة الفلبينية، لا يدخل منازل الكويتيين لإنقاذ الخادمات أو تهريبهن، وأن الحديث عن تدخل أعضاء من السفارة لتهريب خادمة من منزل كفيلها، معلومات مغلوطة.