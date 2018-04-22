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الأحد، 22 أبريل 2018 06:33 م
خالد صلاح
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السعودية تستقبل أكبر وحدة تحلية مياه فى العالم لخدمة ضيوف الرحمن

الأحد، 22 أبريل 2018 05:07 م
السعودية تستقبل أكبر وحدة تحلية مياه فى العالم لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام


أ ش أ
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استقبلت محطات تحلية الشعيبة التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمملكة العربية السعودية، أضخم وحدة تحلية مياه فى العالم، تعمل بتقنية التقطير متعدد التأثير (MED)، بهدف استغلال البخار الفائض وإضافة 91 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة لخدمة ضيوف الرحمن فى حج هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتى إدراكاً من المؤسسة، بأهمية محاربة الهدر فى البخار التى لا تقل عن محاربة الهدر فى المياه، وحرصاً منها على الاستفادة القصوى من البخار الزائد عن غلايات محطات الشعيبة، وتوظيفه فى إنتاج مزيد من المياه المحلاة بجودة وكفاءة عالية.

وتُعد هذه الوحدة متعددة التأثير خياراً استراتيجياً يدعم الجهود المبذولة لوقف الهدر وتحقيق هدف التميز التشغيلى والإسهام فى ضمان وتحقيق الأمن المائى للمملكة، لكونها تتضمن أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تميزها بقلة استهلاك البخار والكهرباء وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، وجودة مياهها المنتجة, كذلك تُمكن وحدة تقنية التقطير متعدد التأثير (MED) من مجابهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة بالاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، إضافةً إلى نقل وتوطين التقنية ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتوفير خبرات واسعة فى مجال تشغيل وصيانة محطات التحلية وتحسين اقتصاداتها.

وأوضحت (الوكالة) أن الوحدة الجديدة تأتى كتتويج لجهود معهد الأبحاث ومركز التدريب بالمؤسسة، وكبلورة لمساعيهما فى تقديم إسهامات نوعية فى مجال تنويع مصادر إنتاج المياه بمحطات الشعيبة، وذلك من خلال عقد اتفاقيات وتفاهمات مع الجهات الدولية المتخصصة لتلاقح الأفكار وتطوير الأعمال، ونقل التجربة والمعرفة، كما تأتى ثمرة للتعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه والشركات الرائدة فى هذا المجال، مثل شركة ساسكورا اليابانية المنفذه لهذا المشروع.

وأشارت (واس) إلى أن وحدة (MED) تتيح مزايا متعددة للتحلية إلى جانب إنتاج المياه المحلاة بجودة عالية وكفاءه متميزه، حيث تعمل على ضمان نقل التقنية عن طريق برنامج مكثف للعاملين فى مختلف التخصصات ( ميكانيكا - تشغيل - كهرباء - اجهزه - مدنيه الخ... ) ومن ناحية أخرى تسهم فى تصميم وتصنيع مثل هذه الوحدات داخل المملكة مستقبلاً.


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