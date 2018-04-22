الداخلية السعودية تشترط الحصول على ترخيص لاستخدام الطائرات اللاسلكية







وكالات الأنباء

أوضح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد "الدرون" فى مراحله النهائية، داعيًا هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذى يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها فى المواقع المسموح بها، وذلك من شرطة الحى الذى يقيمون فيه.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أوضح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية، أن هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لحين صدور التنظيم.

وكان المتحدث الرسمى لشرطة منطقة الرياض السعودية، قال - أمس السبت - وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن نقاط الفرز الأمنى بحى الخزامى بمدينة الرياض لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)، وقالت الوكالة نقلا عن المتحدث باسم شرطة الرياض، "دون أن يكون مصرحاً لها بذلك مما اقتضى قيام رجال الأمن فى النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص، وقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة".