الحماية المدنية تخمد حريق بمزرعة دواجن بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بدائرة مركز بركة السبع .

بانتقال قوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة، تبين أن الحريق نشب بمزرعة دواجن خالية مشيدة بالطوب الأحمر ومسقوفة بالأخشاب على مساحة 400 متر تقريباً ملك " ع ف ع " المقيم بذات الناحية ولم ينجم عن الحريق ثمة اصابات أو وفيات .

وأسفر عنه احتراق جزء من السقف وكمية من الفحم النباتى المشون بها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .