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الحماية المدنية تخمد حريق بمزرعة دواجن بالمنوفية

الأحد، 22 أبريل 2018 12:05 م
الحماية المدنية تخمد حريق بمزرعة دواجن بالمنوفية حريق - أرشيفية


المنوفية – محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بدائرة مركز بركة السبع .

بانتقال قوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة، تبين أن الحريق نشب بمزرعة دواجن خالية مشيدة بالطوب الأحمر ومسقوفة بالأخشاب على مساحة 400 متر تقريباً ملك " ع ف ع " المقيم بذات الناحية ولم ينجم عن الحريق ثمة اصابات أو وفيات .

وأسفر عنه احتراق جزء من السقف وكمية من الفحم النباتى المشون بها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .

 

 

 


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