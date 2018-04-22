الحماية المدنية تخمد حريق بمزرعة دواجن بالمنوفية

الحماية المدنية تخمد حريق بمزرعة دواجن بالمنوفيةالأحد، 22 أبريل 2018 12:05 م
حريق - أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية .
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بدائرة مركز بركة السبع .
بانتقال قوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة، تبين أن الحريق نشب بمزرعة دواجن خالية مشيدة بالطوب الأحمر ومسقوفة بالأخشاب على مساحة 400 متر تقريباً ملك " ع ف ع " المقيم بذات الناحية ولم ينجم عن الحريق ثمة اصابات أو وفيات .
وأسفر عنه احتراق جزء من السقف وكمية من الفحم النباتى المشون بها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .
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