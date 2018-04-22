الأمن العراقى: تفجير 19 عبوة ناسفة وصاروخ بمحافظة نينوى







بغداد (أ ش أ)

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول، اليوم الأحد، تفجير 19 عبوة ناسفة وصاروخ مضاد للطائرات فى محافظة نينوى.

وقال رسول -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "إن قوة من قيادة عمليات نينوى نفذت عملية تفتيش فى أحد المعسكرات ما أسفر عن تفجير 16 عبوة ناسفة تحت السيطرة من مخلفات مسلحى تنظيم "داعش"، كما نفذت عملية لتطهير منطقة الركراك وتمكنت خلالها من تفجير 3 عبوات ناسفة وصاروخ طائرة .

فى سياق متصل، أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى اليوم الأحد، مقتل 36 إرهابيا خلال الضربة العراقية التى نفذت الخميس الماضى فى سوريا .

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول، فى بيان "إن الضربة الجوية التى تم توجيهها عبر طائرات "إف 16" داخل الأراضى السورية يوم 19 أبريل الحالى لاستهداف الأوكار والعناصر الإرهابية التى تشكل خطرا على العراق، وفق معلومات دقيقة حققت أهدافها".

وأضاف أنه تم دك مواقع للعناصر الارهابية وموقع اجتماع لقيادات داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن ذلك أسفر عن مقتل 36 إرهابيا بينهم قياديون .

وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادى أعلن - الخميس الماضى - تنفيذ القوة الجوية العراقية ضربات "مميتة" ضد مواقع تنظيم "داعش" فى سوريا.

وأكد العبادي، أن القوات الأمنية ستلاحق تنظيم "داعش" فى المنطقة وليس فى العراق فقط.