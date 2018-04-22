افتتاح فعاليات مبادرة جامعة المنصورة لمجابهة الفكر المتطرف







الدقهلية - محمد حيزة

افتتحت فعاليات مبادرة جامعة المنصورة، لمجابهة الفكر المتطرف بكلية الآداب جامعة المنصورة، والتى تستمر فعالياتها خلال الفترة من 20 الى 23 أبريل 2018 ،تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ،والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،والدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمنت فعاليات اليوم ،ندوة " دور الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى فى مواجهة الفكر الهدام والعنف الفكرى " ،وتهدف الندوة الى التعرف على طرق مواجهة الفكر الهدام ودور الاعلام فى تلك المواجهة.

تمثلت أهم محاور الندوة فى المخاطر التى تواجه مصر، والحرب الاعلامية التى تستهدف مصر ،وودور تثقيف المواطنين من النواحى القانونية والفكرية والأمنية فى مواجهة الفكر الهدام المناهض لمصر.

وحاضر فى الندوة كل من الدكتور علاء نصير أستاذ العلاقات العامة والاعلان بكلية الاعلام جامعة الازهر ومدير العلاقات العامة بوزارة الثقافة اللواء محمود خليفة المستشار العسكرى بجامعة الدول العربية ومحافظ الوادى الجديد الأسبق ، السيد المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، اللواء أركان حرب صبرى رجب مدير اشارة القوات الجوية السابق الدكتور عبد الودود مكروم أستاذ اصول التربية بكلية التربية جامعة المنصورة ومدير مركز دراسات الفكر والانتماء الوطنى.

كما ناقشت الباحثة شيماء محمد ابراهيم رسالة دكتوراه بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بعنوان " الحماية الدستورية للحريات الشخصية " ،بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق ، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

تضمنت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور محمد أنس قاسم أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف ،ومحافظ بنى سويف الأسبق ورئيس جامعة النهضة السابق، واادكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى عضوا ومشرفا، والدكتور منصور محمد أحمد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.