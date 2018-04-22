اعتقال عنصرين من داعش وضبط مخزن أسلحة فى محافظة نينوى العراقية







بغداد أ ش أ

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، السبت ، إلقاء القبض على عنصرين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة نينوى.

وقال المركز ، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ، إن قوات من مديرية مكافحة الإجرام فى نينوى، وبناء على معلومات إستخبارية ، تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين اثنين من تنظيم "داعش" مطلوبين للقضاء وصادر بحقهما مذكرات قبض.

وأضاف أنه خلال التحقيق معهما اعترفا بوجود مخزن أسلحة وعتاد يحتوى على ٣١ بندقية كلاشنكوف و٣٥٠ مخزن عتاد بندقية كلاشنكوف وقنبلتين يدويتين ، مشيرا إلى أنه تم العثور عليها وضبطها فى منطقة "موصل الجديدة" فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل.ش