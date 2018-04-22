اعتقال عنصرين من داعش وضبط مخزن أسلحة فى محافظة نينوى العراقية

اعتقال عنصرين من داعش وضبط مخزن أسلحة فى محافظة نينوى العراقيةالأحد، 22 أبريل 2018 06:01 ص
عناصر من الجيش العراقى
إضافة تعليق
أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، السبت ، إلقاء القبض على عنصرين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة نينوى.
وقال المركز ، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ، إن قوات من مديرية مكافحة الإجرام فى نينوى، وبناء على معلومات إستخبارية ، تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين اثنين من تنظيم "داعش" مطلوبين للقضاء وصادر بحقهما مذكرات قبض.
وأضاف أنه خلال التحقيق معهما اعترفا بوجود مخزن أسلحة وعتاد يحتوى على ٣١ بندقية كلاشنكوف و٣٥٠ مخزن عتاد بندقية كلاشنكوف وقنبلتين يدويتين ، مشيرا إلى أنه تم العثور عليها وضبطها فى منطقة "موصل الجديدة" فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل.ش
إضافة تعليق
الأهلى يطارد المواهب الصاعدة لبناء "جيل جديد" .. المارد الأحمر يفتش بين صغار السن فى الدورى تمهيدا لاعتزال الكبار.. لاشين وقفشة مستقبل وسط الملعب.. عودة حمدى لإنقاذ الجبهة اليسرى.. والجبالى "الحاوى" المنتظر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة