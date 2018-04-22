ارتفاع حصيلة الوارد لخزينة محافظة السويس من المقاولين لـ 120 مليون جنيه

السويس- سيد نون

واصل اليوم الأحد مقاولون بالسويس سداد مديونيات عليهم للمحافظة ليصل ما تسلمته خزينة المحافظة إلى 120 مليون جنيه، هى مديونيات على مقاولين حصلوا على أراضى من المزادات ولم يسددوا ما عليهم.

كان محافظ السويس اللواء أحمد حامد قد قام بإحالة 113 ملف قطع أراضى إلى النيابة العامة لمن لم يقم من مقاولين بسداد ما عليها من متأخرات مالية ومديونيات، بعد حصولهم على قطع أراضى بالمحافظة من خلال مزادات الأراضى من عام 1998 إلى عام 2014.

وأكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس "أؤكد للجميع حرصنا على تنفيذ القانون على الجميع، وإنه لا يوجد أحد فوق القانون ".

وقال إننى أعد المواطنين أن حق المحافظة لن يضيع وستعود جميع المديونيات إلى المحافظة، وهذا ما يحدث حاليا.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس ألقت القبض على مقاولين تهربوا من سداد أموال المحافظة، وبعد القبض على اثنين من المقاولين قام العشرات من المقاولين الآخرين بالمحافظة بسداد أجزاء كبيرة من المديونيات.