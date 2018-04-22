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الأحد، 22 أبريل 2018 10:18 ص
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إسرائيل تنفى تلميحات حول تورطها فى مقتل عالم فلسطينى بماليزيا

الأحد، 22 أبريل 2018 10:14 ص
إسرائيل تنفى تلميحات حول تورطها فى مقتل عالم فلسطينى بماليزيا وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان


رويترز
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قال وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، اليوم الأحد، إن عالما فلسطينيا قُتل بالرصاص فى ماليزيا كان خبيرا فى الصواريخ "ولم يكن قديسا" لكنه نفى تلميحات لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأن جهاز المخابرات الإسرائيلى (الموساد) اغتاله.

وكان مازلان العظيم قائد شرطة كوالالمبور قال إن رجلين على دراجة نارية أطلقا عشر رصاصات على المحاضر الفلسطينى فى مجال الهندسة فادى البطش أمس السبت وقتلاه على الفور.

وذكرت حماس التى تدير قطاع غزة أن أحد أعضائها اغتيل فى ماليزيا. وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحماس إن جهاز الموساد الإسرائيلى كان وراء محاولات سابقة لاغتيال علماء فلسطينيين وإن قتل البطش يأتى فى هذا السياق.

لكن ليبرمان قال إنه من المرجح أن يكون البطش قُتل فى إطار نزاع فلسطينى داخلى، وأضاف لراديو إسرائيل "سمعنا بالنبأ فى الأخبار. تلقى التنظيمات الإرهابية باللوم فى كل عملية اغتيال على إسرائيل - نحن معتادون على ذلك".

وتابع "لم يكن الرجل قديسا ولم يكن يعمل على تحسين البنية الأساسية فى غزة  كان يعمل على تطوير دقة الصواريخ،  نرى باستمرار تصفية حسابات بين فصائل مختلفة فى التنظيمات الإرهابية وأعتقد أن هذا هو ما حدث فى هذه الحالة".

 


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