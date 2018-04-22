أهالى قرى وادى الصعايدة بأسوان يطالبون بإنشاء محطة تنقية مياه







أسوان – صلاح المسن

مشكلة مياه الشرب بقرية الشهامة بوادى الصعايدة بمركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان تعد مشكلة مزمنة، حيث يعتمد الأهالى بقرية الشهامة على فناطيس مياه الشرب التى تدفع بها شركة المياه والتى يؤكد الأهالى أنها تصل إليهم فى أوقات متباعدة. فيما اضطر أهالى قرية الشهامة وهى ضمن قرى مشروع وادى الصعايدة على بعد 125 كم من مدينة أسوان مؤخرا للحصول على احتياجاتهم من مياه الشرب من مياه الآبار التى ترتفع بها نسبة الملوحة فضلا عن عزوف الأهلى عن استخدام مياه شبكة مياه الشرب الموجودة بالمنازل والمرتبطة بمرشح مياه الشرب الذى يأخذ من مياه ترعة وادى الصعايدة ولكن الأهالى يشكون من ملوحة هذه المياه أيضا.

فى البداية يقول "حسن الإسناوى" من أهالى وادى الصعايدة لـ"اليوم السابع" إن تأخر فناطيس مياه الشرب زاد عن تحمل الأهالى وأن مشكلة مياه الشرب تجددت فى قرية الشهامة، وأضاف أن شركة مياه الشرب لا ترسل سيارات المياه بصفة منتظمة لأهالى قرية الشهامة مما دفع البعض لحفر آبار جوفية ولكن مياهها لا تصلح للاستخدام الآدمى.

وأكدت "أم محمود" من أهالى وادى الصعايدة أن الأهالى يدفعون الثمن وأنه بسبب قلة ضخ مياه شرب مياه نقية فالأهالى معرضون للأمراض.

وأشارت إلى أن شراء جراكن مياه الشرب على نفقتهم فى حال تأخر سيارة الشركة، قد يستنزف دخل الأهالى.

ويقول "إبراهيم الكلحى" من أهالى وادى الصعايدة أنه لابد من زيادة منسوب ترعة وادى الصعايدة مع تطهير الترعة بشكل مستمر مما يضمن وصول مياه أفضل للمنازل تساهم فى الحد من اللجوء للجراكن وانتظار فناطس مياه الشرب فضلا عن إنشاء محطات تنقيه مياه آبار الشرب التى تم حفرها مؤخراً.