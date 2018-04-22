video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 04:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى قرى وادى الصعايدة بأسوان يطالبون بإنشاء محطة تنقية مياه

الأحد، 22 أبريل 2018 03:00 ص
أهالى قرى وادى الصعايدة بأسوان يطالبون بإنشاء محطة تنقية مياه فناطيس مياه الشرب التي تدفع بها شركة المياه


أسوان – صلاح المسن
إضافة تعليق

مشكلة مياه الشرب بقرية الشهامة بوادى الصعايدة بمركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان تعد مشكلة مزمنة، حيث يعتمد الأهالى بقرية الشهامة على فناطيس مياه الشرب التى تدفع بها شركة المياه والتى يؤكد الأهالى أنها تصل إليهم فى أوقات متباعدة. فيما اضطر أهالى قرية الشهامة وهى ضمن قرى مشروع وادى الصعايدة على بعد 125 كم من مدينة أسوان مؤخرا للحصول على احتياجاتهم من مياه الشرب من مياه الآبار التى ترتفع بها نسبة الملوحة فضلا عن عزوف الأهلى عن استخدام مياه شبكة مياه الشرب الموجودة بالمنازل والمرتبطة بمرشح مياه الشرب الذى يأخذ من مياه ترعة وادى الصعايدة ولكن الأهالى يشكون من ملوحة هذه المياه أيضا.

فى البداية يقول "حسن الإسناوى" من أهالى وادى الصعايدة لـ"اليوم السابع" إن تأخر فناطيس مياه الشرب زاد عن تحمل الأهالى وأن مشكلة مياه الشرب تجددت فى قرية الشهامة، وأضاف أن شركة مياه الشرب لا ترسل سيارات المياه بصفة منتظمة لأهالى قرية الشهامة مما دفع البعض لحفر آبار جوفية ولكن مياهها لا تصلح للاستخدام الآدمى.

وأكدت "أم محمود" من أهالى وادى الصعايدة أن الأهالى يدفعون الثمن وأنه بسبب قلة ضخ مياه شرب مياه نقية فالأهالى معرضون للأمراض.

وأشارت إلى أن شراء جراكن مياه الشرب على نفقتهم فى حال تأخر سيارة الشركة، قد يستنزف دخل الأهالى.

ويقول "إبراهيم الكلحى" من أهالى وادى الصعايدة أنه لابد من زيادة منسوب ترعة وادى الصعايدة مع تطهير الترعة بشكل مستمر مما يضمن وصول مياه أفضل للمنازل تساهم فى الحد من اللجوء للجراكن وانتظار فناطس مياه الشرب فضلا عن إنشاء محطات تنقيه مياه آبار الشرب التى تم حفرها مؤخراً.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مياه أسوان" : قطع الخدمة عن 12 منطقة بالمدينة اليوم لتغيير خط قطره 12 بوصة

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبارمصر

مياه

ادفو




لا تفوتك
وزير الرى: المفاوضات حول أزمة سد النهضة تحتاج إلى صبر

وزير الرى: المفاوضات حول أزمة سد النهضة تحتاج إلى صبر

وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

فيديو.. فضائح كذبة الكيماوى تتوالى.. سفير أمريكى سابق: "الخوذ البيضاء" وراء الفيديو المفبرك.. وترامب استند لمعلومات مضللة لضرب سوريا.. سيناتور: لا أدلة على استخدام الكيماوى بدوما..وقناة أمريكية تفضح دول العدوان

فيديو.. فضائح كذبة الكيماوى تتوالى.. سفير أمريكى سابق: "الخوذ البيضاء" وراء الفيديو المفبرك.. وترامب استند لمعلومات مضللة لضرب سوريا.. سيناتور: لا أدلة على استخدام الكيماوى بدوما..وقناة أمريكية تفضح دول العدوان

صور.. 83 من جميلات العالم يجرين تحليل فيروس سى من مدينة المائة باب.. يبعثن رسالة سلام من المعابد والمقابر الفرعونية بالأقصر.. ومرشد سياحى: المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة 2018 هتفن: تحيا مصر

صور.. 83 من جميلات العالم يجرين تحليل فيروس سى من مدينة المائة باب.. يبعثن رسالة سلام من المعابد والمقابر الفرعونية بالأقصر.. ومرشد سياحى: المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة 2018 هتفن: تحيا مصر

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

ملخص لمسات محمد صلاح وأحمد حجازى فى مباراة ليفربول ووست بروميتش

ملخص لمسات محمد صلاح وأحمد حجازى فى مباراة ليفربول ووست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة