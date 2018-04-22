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أبو الغيط يشيد بالدعم البرازيلى المستمر للقضية الفلسطينية فى المحافل الدولية

الأحد، 22 أبريل 2018 10:06 م
أبو الغيط يشيد بالدعم البرازيلى المستمر للقضية الفلسطينية فى المحافل الدولية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط


القاهرة (أ ش أ)
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أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالدعم البرازيلى المستمر للقضية الفلسطينية فى مختلف المحافل الدولية، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، آخذًا فى الاعتبار التطورات الهامة التى شهدتها هذه القضية على مدى الأشهر الأخيرة.

جاء ذلك حسب بيان للجامعة العربية خلال استقبال أبو الغيط، اليوم الأحد، السفير فرناندو أبريو مساعد وزير خارجية البرازيل لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على هامش الاجتماع الثانى لآلية المشاورات السياسية بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية البرازيلية والذى يُعقد على مستوى كبار المسئولين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

​وقال الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية ،فى البيان ذاته، بأن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "عفيفي" أن "أبو الغيط" ناقش أيضًا مع المسئول البرازيلى سبل الارتقاء بالعلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية بشكل عام ومع البرازيل على وجه الخصوص، بما فى ذلك ما يتعلق بإمكانية إعطاء قوة دفع لصيغة قمة الدول العربية-أمريكا الجنوبية، واستشراف فرص التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 


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